La Justicia revocó el desalojo en la planta de Fate

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro revocó este lunes la orden de desalojo que impedía a los trabajadores despedidos de Fate permanecer en la fábrica de San Fernando.

Los jueces argumentaron que no hay delito penal de usurpación, sino un conflicto laboral, bajo el argumento de que los operarios se encuentran defendiendo su fuente de trabajo tras el anuncio del cierre y los más de 900 despidos.

En el marco del conflicto, continúan las instancias de negociación y la conciliación ante el Ministerio de Trabajo, por lo que el desalojo sería una medida “prematura”, esgrimió la Cámara.

Así las cosas, los trabajadores pueden seguir dentro de la planta. Siguen las negociaciones entre la empresa, el sindicato del neumático (SUTNA) y el Gobierno.

Cabe recordar que el 18 de febrero, la empresa anunció el cierre definitivo de su planta en San Fernando después de más de 80 años de actividad, decisión que implicó el despido de 920 trabajadores.

Tras la intempestiva medida –fundada en la caída de ventas y la oleada importada de neumáticos-, los trabajadores ingresaron a la planta y la ocuparon para impedir el cierre y defender los puestos de trabajo.

Pocos días después, el juez de San Isidro, Esteba Eduardo Rossignoli, había ordenado desalojar la planta al considerar que existió una ocupación ilegal del predio tras el cierre de la empresa.

En simultáneo y tras el estallido de los despidos, el Gobierno convocó a una conciliación obligatoria entre la empresa y el SUTNA, que se extendió hasta el 11 de marzo. Hubo audiencias en la Secretaría de Trabajo, pero no se logró ningún acuerdo.