Alarma en el sector automotriz: Se desplomó la venta de 0 km en febrero

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) confirmó este lunes una sensible baja en las ventas de 0 km durante febrero.

Según el relevamiento de la entidad, el número de vehículos patentados en el segundo mes del año ascendió a 42.026 unidades, lo que representa una baja del 5,7% interanual -en febrero de 2025 se habían registrado 44.566 unidades-.

Si la comparación es contra enero, se observa una baja del 36,8 % ya que en el pasado mes se habían registrado 66.454 unidades.

De esta forma, en los dos meses acumulados del año se patentaron 108.480 unidades, esto es un 4,9 % menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 114.086 vehículos.

Al respecto, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, explicó: “Febrero ha sido un mes complejo para tomar decisiones comerciales, tuvimos menos días hábiles, cuestiones cambiarias, estacionales y también una expectativa de precios poco realista, factores que explican la merma de actividad en nuestros locales”.

“Desde ACARA continuamos viendo un mercado que va a ir ganando ritmo de a poco, de menor a mayor, por eso proyectamos que el año será con un buen nivel de actividad y de crecimiento. Luego de la reforma laboral, seguimos ahora con mucha atención todo lo relacionado al capítulo impositivo, que junto con la baja de tasas, que parece haber venido para quedarse, nos hacen ser optimistas de cara a los próximos meses”, completó.