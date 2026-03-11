Tuitera tech denunció a Horacio Cabak por presunto acoso sexual

La consultora tecnológica y usuaria de la red social X Juana Cervio, conocida en esa plataforma como @eudtoxic, denunció públicamente al presentador televisivo Horacio Cabak por presunto acoso en redes sociales y por difundir una captura de pantalla que, según afirmó, falsifica un tuit que ella nunca publicó.

La acusación fue realizada por Cervio este domingo y recalcó: “Falsificó una captura para hacerla pasar por un tuit mío con un texto que nunca hice”.

Así las cosas, pidió a otros usuarios que compartan su publicación para que los medios y empleadores del conductor tomen conocimiento de la situación.

En el mismo mensaje, la usuaria también afirmó que el exmodelo “anteriormente me había acosado sexualmente por esta red”.

El tuit incluye una captura de pantalla atribuida a la cuenta de Cervio con un texto crítico hacia el futbolista Lionel Messi y referencias a una presunta situación con una “cubana de 16 años”. Según Cervio, esa publicación no fue escrita por ella y habría sido difundida como si fuera auténtica.

La usuaria solicitó además que el contenido sea visto por los medios A24 y El Observador 107.9, donde trabaja el presentador libertario.

El “periodista” Horacio Cabak, que anteriormente me había acosado sexualmente por esta red, falsificó una captura para hacerla pasar por un tweet mío con un texto que nunca hice



Por favor, likeen y compartan este tweet, y @A24COM y @Observador1079 sepan que emplean un acosador https://t.co/m9ormosmF6 — Nita • Juana Cervio | tech & blockchain recruiting (@eudtoxic) March 8, 2026

Juana Cervio es directora de Carryer Tech, una consultora argentina especializada en reclutamiento para empleos tecnológicos y del ecosistema blockchain.

Desde sus redes sociales comparte oportunidades laborales en español e inglés para candidatos de Argentina y América Latina, especialmente en posiciones remotas vinculadas al sector tecnológico.

Aca les dejo lo que estuvo haciendo Horacio Cabak hace un par de años cuando me acosaba buscando fotos mías en tinder y recortando para que se vea solo mi culo y subiéndolas acá junto con capturas de videos que yo compartí



El tipo tiene edad para ser mi padre



Asqueroso todo https://t.co/uUuh4h0LFK — Nita • Juana Cervio | tech & blockchain recruiting (@eudtoxic) March 9, 2026

Hasta el momento, el excocondutor de El show del Clío no había respondido públicamente a las acusaciones realizadas por Cervio en la red social.