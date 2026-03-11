En la previa de Expoagro, Kicillof destacó el liderazgo productivo bonaerense

A horas del comienzo oficial de Expoagro 2026 en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, este lunes se realizó la Cena de Autoridades en el Hotel Colonial.

Arranca Expoagro y ya se sienten los encuentros.



Primer mate, primeras recorridas y todo el agro concentrado en un solo lugar.



El Tecnódromo ya está en marcha, los stands listos y nosotros también 💥



Si estás acá, pasá a saludarnos.

Si estás en camino… te esperamos. pic.twitter.com/QhdG9pFp7w — Expoagro (@Expoagrocom) March 10, 2026

De la cita participaron funcionarios nacionales, provinciales y locales, expositores, empresarios, las autoridades de Exponenciar, de los diarios Clarín y La Nación y referentes de la cadena agroindustrial.

Entre las figuras destacadas, estuvieron el expresidente Mauricio Macri; el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco; el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, entre otros.

La agenda de los próximos cuatro días incluirá la presencia de más de 700 expositores, 12 entidades financieras, más de 30 empresas Agtech, además de actividades a realizarse en 7 auditorios que funcionarán en simultáneo. Todo esto nutrirá la edición aniversario.

“Esta es una noche para celebrar, porque 20 años no son solo una cifra: son historia, trabajo, innovación y comunidad”, aseveró el CEO de Exponenciar, Martín Schvartzman.

Participamos de la cena de inauguración de la 20° edición de Expoagro en San Nicolás.



Desde el primer día nos dedicamos a generar políticas públicas para fortalecer el interior bonaerense y agregar valor en un sector tan competitivo como el agropecuario.



A pesar del contexto… pic.twitter.com/KPnbInVh8M — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 10, 2026

Por su parte, Kicillof sostuvo que “hemos venido a dialogar y a escuchar las inquietudes de todos los actores que forman parte de una provincia de Buenos Aires que es líder en la producción de los cinco cultivos más importantes”.

Asimismo, dijo que “nuestro Gobierno impulsa políticas para acompañar al sector desde el primer momento y continúa haciéndolo en estos momentos tan complejos: se trata de promover el trabajo y de facilitar a quienes producen el acceso a maquinaria y mejor tecnología”.

La banca pública contará con un stand donde se ofrecerán distintas líneas de créditos para la adquisición de bienes de capital y de maquinaria agrícola. Entre otras, se destacan la línea MAGRIBA para inversiones orientadas a reducir la huella de carbono y la plataforma PROCAMPO DIGITAL, que brindará la posibilidad de realizar operaciones en dólares con beneficios exclusivos para los primeros clientes.

Por su parte, en el stand del Ministerio de Desarrollo Agrario se realizarán charlas informativas sobre las políticas públicas que se llevan adelante en la Provincia y se difundirán productos regionales y el calendario de fiestas productivas destinadas a impulsar el arraigo local.

