Azul se prepara para la Fiesta de la Empanada de Vizcacha

Crece la expectativa en el pueblo azuleño de Pablo Acosta, de cara a lo que será este domingo la primera edición de la Fiesta de la Empanada de Vizcacha, a realizarse en el Viejo Almacén del paraje, desde las 12 horas.

Habrá feria de artesanías, espectáculos en vivo, propuestas gastronómicas libres de gluten y servicio de cantina.

La entrada es gratuita y organiza el propio Viejo Almacén, con el acompañamiento de la Municipalidad de Azul.

Vale destacar que en el marco de la primera sesión ordinaria, el Concejo Deliberante local declaró por unanimidad de Interés Cultural y Turístico la Primera Fiesta de la Empanada de Vizcacha.

La entrega de la Resolución estuvo a cargo del presidente del Poder Legislativo, Juan Ignacio Furiasse y la concejal Natalia Colome y fue recibida por los responsables del Viejo Almacén, Viviana Coluccio y Fabián Vendemila.

“Más allá de que este emprendimiento sea familiar, nosotros apostamos al desarrollo de todo el Corredor Serrano Boca de la Sierra. Los invitamos el 15 de marzo a participar de esta Primer Fiesta de la Empanada de Vizcacha que, además, es inclusiva porque logramos tener un stand para celíacos”, ponderó Viviana.

En la resolución, los ediles destacan que esta Fiesta es una propuesta gratuita y abierta a toda la comunidad, que reunirá a más de 20 stands de emprendedores y feriantes locales contando con artistas en vivo, estatuas vivientes y otros atractivos.

Además, la iniciativa contempla una dimensión solidaria y comunitaria ya que los feriantes colaborarán con la donación de alimentos no perecederos destinados al merendero “Pan del Cielo”.