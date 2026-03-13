Un velorio y muchas risas en “Los secretos de mamita”

Los secretos de mamita es una comedia costumbrista negra, al estilo Esperando la carroza, con personajes arquetípicos, momentos hilarantes y situaciones disparatadas.

Está especialmente diseñada a la altura de una comediante como Graciela Pal, acompañada por la prestancia de la reconocida intérprete Paola Papini.

Público de distintas edades se sentirá identificado y no podrá evitar la risa permanente con estas dos hermanas que descubren minuto a minuto los secretos familiares en el velatorio de su madre cercana a los 100 años.

Otros personajes que forman parte de la casa velatoria y asistentes ocasionales al encuentro agregan momentos que generan la carcajada, todo en una obra llevada adelante por un equipo de reconocidos profesionales del mundo teatral y cuidada en todos los aspectos visuales y estéticos.

El elenco se completa con las actuaciones especiales de Pablo Reales y Esteban Parola, con dramaturgia y dirección de Fabrizio Origlio.

Quedan dos últimas funciones, los sábado 14 y 21 de marzo, a las 19.30 horas, en el Konzert Cafe del Paseo La Plaza, Avenida Corrientes 1660, con entradas con descuento vía Atrápalo o en @gerezproducciones.