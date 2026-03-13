Crecer para abajo: proyectan bandeja inferior en La Bombonera

El Club Atlético Boca Juniors intenta avanzar en el plan de remodelación de La Bombonera que contemplaría la construcción de una cuarta bandeja, la instalación de 18 ascensores y una serie de reformas que permitirán incrementar la capacidad del estadio, hoy un escollo para miles de socios que se quedan afuera de los partidos.

El proyecto forma parte de un plan integral impulsado por la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme y apunta a ampliar el aforo, una de las principales demandas del mundo Xeneize.

Para que la iniciativa prospere, la entidad de la Ribera deberá contar con la aprobación de Ferrosur, empresa que gestiona los railes públicos, y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), ente estatal que controla la operación del sistema ferroviario.

La principal modificación será la incorporación de una nueva bandeja inferior a las tres actuales, que sumará alrededor de 6 mil plateas.

Con esta primera etapa de la obra, la capacidad del estadio Alberto J. Armando pasaría de aproximadamente 57 mil a cerca de 67 mil espectadores, aunque el plan completo prevé seguir ampliándolo en fases posteriores, hasta llegar a una capacidad de 80 mil espectadores.

Para permitir el acceso a este nuevo sector, el proyecto contaría con la construcción de cuatro torres externas del lado de las vías del tren donde se instalarán 18 ascensores, estructuras que conectarán los accesos con la tercera y la futura cuarta bandeja.

Las autorizaciones están vinculadas a la infraestructura ferroviaria, ya que parte de las columnas se ubicarán en el área lindera a las vías, por lo que necesitan ser aprobadas.

Además de la nueva tribuna, el plan incluye la remoción definitiva de butacas en el sector K para liberar espacio, la ampliación de accesos y pasillos en la Platea L, la creación de nuevos sectores gastronómicos y la construcción de más palcos, que pasarían de los actuales 86 a cerca de 240.

El proyecto también también contempla el traslado del campo de juego unos metros hacia el sector de las vías, la reubicación de los bancos de suplentes, la construcción de un nuevo túnel para los equipos y la eventual instalación de un techo con pantalla 360° que cubriría todo el estadio.