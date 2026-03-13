“The Doors” vuelve a los cines con copias totalmente remasterizadas

A 35 años de su estreno original, The Doors vuelve a las salas en una versión remasterizada, que recupera la fuerza visual y sonora de la película para el público contemporáneo.

El proceso de restauración permitió mejorar la calidad de imagen y sonido, poniendo en valor el trabajo fotográfico, el diseño sonoro y las secuencias musicales que atraviesan todo el film.

La nueva versión busca respetar la estética original de la obra de Oliver Stone, al tiempo que optimiza su presentación para los estándares actuales de exhibición.

Este reestreno ofrece una oportunidad para redescubrir la película en pantalla grande y volver a sumergirse en una obra que captura el espíritu de una época marcada por la experimentación artística, la música y la rebeldía cultural.

Oliver Stone retrata el clima de caos, hedonismo y creatividad que marcó el final de los años 60 a través de la vida de Jim Morrison (Val Kilmer), el enigmático y magnético líder de The Doors.

La película sigue su recorrido desde los inicios de la banda hasta su temprana muerte, y se adentra en su intensa relación con Pamela Courson (Meg Ryan), su compañera y musa.

Entre el sur de California, la experimentación con alucinógenos y las exploraciones en el ocultismo, Morrison construye una figura tan fascinante como autodestructiva.

El viaje culmina con su trágica muerte en París, a los 27 años, y con la consolidación de un mito que marcó para siempre la historia del rock.

A través de una puesta en escena que combina momentos de intimidad, recreaciones de conciertos y pasajes de fuerte carga simbólica, Stone construye una experiencia cinematográfica que se mueve entre el realismo y la ensoñación. El film explora el cruce entre música, poesía, excesos y espiritualidad que definió buena parte del imaginario de la época.

Desde su estreno original, la película se consolidó como una de las representaciones más recordadas del espíritu de la cultura rock en el cine. Su mirada, intensa y alucinada por momentos, propone más que una reconstrucción histórica, un retrato sensorial de una generación que buscaba expandir los límites de la música, el arte y la experiencia vital.

Más de tres décadas después, la película continúa siendo una referencia dentro del cine musical y un retrato singular de un período clave en la historia cultural del siglo XX.

