Alak inauguró obra hidráulica clave para el sudeste platense

El intendente de La Plata, Julio Alak, inauguró la primera etapa del conducto hidráulico de calle 18 entre 669 y 663, en Villa Garibaldi, una obra que forma parte del Plan 1.000 Cuadras y apunta a mejorar el drenaje pluvial y la transitabilidad en la zona.

“Este ducto va a permitir sacar el agua del centro de Sicardi y llevarla al arroyo El Pescado. Es una inversión importante que nos permite solucionar un problema histórico que presentaba la localidad”, detalló el jefe comunal.

Asimismo, puso de relieve que “esta obra es producto de una administración que ha privilegiado un concepto fundamental: el orden público, el orden de las cuentas, el orden del territorio y el orden del espacio público y de las calles”.

La intervención se desarrolla en dos etapas: la primera, comprendida entre las calles 663 y 669, que acaba de inaugurarse, y la segunda entre 659 y 663, actualmente en ejecución.

Los trabajos consistieron en la colocación de un conducto premoldeado de 2,50 metros de ancho por 1 metro de alto. Asimismo, se instalaron cámaras de inspección en cada esquina para facilitar el mantenimiento y 40 sumideros a lo largo de la traza.

Estos dispositivos captan los excedentes de calles y zanjas para derivarlos hacia el conducto, garantizando un drenaje correcto hacia el arroyo El Pescado.

En paralelo, se ejecuta una mejora vial sobre la calle 18 mediante la aplicación de suelo estabilizado para optimizar la transitabilidad y la conectividad integral del sector.

Las obras se realizan en el marco del Plan “1.000 Cuadras”, una iniciativa del Municipio que contempla trabajos de pavimentación y rehabilitación vial, mejoras en la red pluvial y tareas complementarias en distintos barrios del partido.

En total, el programa prevé intervenir 400 cuadras con cordón cuneta, 600 con carpeta asfáltica y mil calles de tierra.