Milei pronosticó que al Banco Central le “van a salir dólares por las orejas”

El presidente de la Nación, Javier Milei, se vanaglorió de la agenda reformista que lleva adelante, al inaugurar la Argentina Week en Nueva York.

“Algún trasnochado quiso mostrar como que nosotros somos anti-empresa. Verdaderamente algo que nunca se me hubiera ocurrido, que fuera el ataque a un liberal. Pero tenemos enfrente gente mala, pero, además, creativa para el mal”, contextualizó.

En este sentido, reseñó: “En las últimas semanas, tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil. Como nadie me puso una cara visible no puedo atacar de manera directa, pero sí puede decir que los otros dos son dos empresarios prebendarios”.

“¿Quiénes están en contra de que seamos libres de elegir el producto que se nos dé la gana? Parece que nadie. La otra pregunta es: ¿quiénes están a favor del robo? Veo que nadie. Digo, no sea que Dios atacó a Rocca y a Madanes, quizás Rocca, Madanes - en connivencia con políticos ladrones - atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó, se terminó esto, se terminó la Argentina corrupta”, bramó.

En igual tesitura, prosiguió: “También pregunto: ¿quién está a favor de la corrupción? Bien, es incómodo cuando uno hace estas preguntas, pero yo estoy dispuesto a hacer este debate por una Argentina mejor”.

“Los Kirchner cuando insultaban a Rocca no lo insultaban porque lo odiaran per se, sino que lo insultaban porque estaban negociando la coima. Por eso se pudo pagar 4.000 dólares la tonelada de tubo de acero, y hoy cuesta 1400”, sopesó Milei.

Acto seguido, dijo que cuando se pelea, lo hace “por el bienestar de los argentinos” y pronosticó que en el país “hay negocios que vienen fuerte”, como “todo lo que tiene que ver con petróleo, gas, energía nuclear y minería”.

“Tenemos equilibrio fiscal, nuestras cuentas externas se van a favorecer por el cambio transitorio, en los términos de intercambio, por lo tanto, prepárate Santiago (Bausili, titular del Banco Central) porque te van a salir los dólares por las orejas”, aseveró.

Finalmente, dijo que La Libertad Avanza se está “sacando de encima a aquellos que usan el nacionalismo berreta de pacotilla para defender el robo de políticos y de empresarios prebendarios”.

“Obviamente que todo este tipo de peleas no son gratis, hacen ruido, pero como el estoico que soy, estoy dispuesto a soportar operaciones, presiones, difamaciones, pero no voy a ceder en hacer grande la Argentina nuevamente. Por lo tanto, que Dios bendiga a los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad, carajo”, sentenció.