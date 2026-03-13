¿Cuál es el destino más hospitalario de Argentina?

San Martín de los Andes (también reconocido globalmente) Chacras de Coria (Mendoza) y Villa Yacanto (Córdoba) encabezan el listado argentino de los premios que destacan a los lugares más acogedores del año.

San Martín de los Andes (Neuquén), Chacras de Coria (Mendoza) y Villa Yacanto (Córdoba) fueron reconocidos como los tres destinos más hospitalarios de Argentina, según la 14ª edición de los Traveller Review Awards de Booking.com.

La ciudad neuquina también se destacó a nivel global entre los diez lugares más hospitalarias del mundo.

Estas localidades se destacaron en los premios elaborados a partir de más de 370 millones de opiniones verificadas de viajeros y viajeras de todo el mundo, que reconocen a los alojamientos que ofrecen de manera constante una hospitalidad excepcional en distintos rincones del planeta.

El ranking se construye en función de la proporción de propiedades premiadas dentro de cada ciudad. El top 5 nacional se completa con Godoy Cruz (Mendoza) y Junín (provincia de Buenos Aires).

A nivel local, estos son los nueve destinos más hospitalarios de Argentina según Booking.com la plataforma líder de reservas de alojamientos:

San Martín de los Andes (Neuquén)

Chacras de Coria (Mendoza)

Villa Yacanto (Córdoba)

Godoy Cruz (Mendoza)

Junín (Buenos Aires)

Olavarría (Buenos Aires)

Lago Puelo (Chubut)

Mar de las Pampas (Buenos Aires)

Cachi (Salta)

Tres de los destinos más hospitalarios se encuentran ubicados en la provincia de Buenos Aires, mientras que Mendoza cuenta con 2. El resto se distribuyen con uno cada uno en Neuquén, Córdoba, Chubut y Salta.

“Podría decirse que la hospitalidad es el arte de hacer sentir al otro como en casa, incluso estando lejos de ella, y ese es, en esencia, el espíritu de los Traveller Review Awards”, expresó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.

Y completó: “Estos premios reconocen el esfuerzo de una ciudad y de toda una comunidad, expresado a través de la atención que reciben los viajeros por parte de los prestadores turísticos, y que hacen de descubrir el mundo una experiencia maravillosa”.