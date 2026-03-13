Alak anunció nuevas obras en el Coliseo Podestá y presentó la temporada 2026

El intendente de La Plata, Julio Alak, presentó este martes el inicio de la segunda etapa de la puesta en valor del Teatro Municipal Coliseo Podestá y anunció la temporada 2026 del histórico espacio cultural durante un acto en la sala 'China Zorrilla'.

“Para nosotros la cultura es muy importante; así como es importante la calidad de vida de los vecinos y el acceso a los servicios, la cultura representa un valor muy importante de la capital bonaerense porque es una ciudad cultural”, sostuvo Alak.

“Tenemos el deber de reconstruir esta ciudad y la alegría de que la gente está acompañando la reconstrucción que estamos haciendo desde nuestra gestión”, agregó el jefe comunal.

Por su parte, el director del teatro, Alejo García Pintos, recalcó: “Es un placer y un lujo tener un intendente al que le interesa de verdad la cultura y este teatro en particular”. Y subrayó: “Más allá de los gastos que implica ponerlo en valor, las grandes capitales del mundo invierten en sus principales salas de teatro y esta es una de las pocas en el país en las que un municipio le da tanta relevancia y eso nos llena de orgullo, porque sin este tipo de cosas es imposible avanzar como sociedad”.

Puesta en valor

Uno de los ejes centrales de la segunda etapa de puesta en valor del teatro es la incorporación, por primera vez en la historia de la sala, de un sistema integral de aire acondicionado frío-calor, que permitirá reemplazar la antigua caldera y garantizar condiciones adecuadas de calefacción durante todo el año.

Las obras también incluyen la continuidad de los trabajos de renovación en el escenario, los camarines y el museo, la restauración de tableros eléctricos y la colocación de nuevos tableros específicos para la iluminación del escenario, la reparación de fachadas interiores y el refuerzo de las bases de apoyo del escenario.

Estas tareas son la extensión de las realizadas durante el año pasado, cuando se concretó una primera etapa que incluyó la restauración de la fachada, el recambio total de la cubierta de la sala y otras mejoras estructurales del edificio.

Conjuntamente, en enero y febrero se trabajó en la restauración del hall central, que no era intervenido desde hacía más de 20 años. También se llevaron adelante arreglos y tareas de pintura en la sala principal, los palcos, los pasillos, la tertulia y el paraíso, y se concretaron mejoras en camarines con nuevo mobiliario, trabajos en los baños de los tres pisos y el reacondicionamiento de los telones.

Cabe recordar que ejecuciones de esta magnitud se llevaron adelante anteriormente en 1986 y en 2006. Así, esta es la tercera puesta en valor integral del teatro desde que el edificio pasó a manos del Estado municipal, siendo dos de esas tres impulsadas por la gestión de Julio Alak.

Programación cultural

Durante la presentación también se anunció la programación de la temporada teatral 2026, que contará con una destacada oferta de teatro, música, danza y espectáculos para toda la familia.

En materia teatral, se presentarán obras como Modelo vivo muerto, La ballena, Al fin y al cabo es mi vida, Por el placer de volver a verla, Buenas palabras, La vis cómica, Viuda e hijas y La cena de los tontos, entre otras propuestas.

La programación musical incluirá presentaciones de reconocidos artistas como Diego "El Cigala", la experiencia sinfónica dedicada a Ennio Morricone, y recitales de Elena Roger, Fabiana Cantilo, David Lebón y Agarrate Catalina, entre otros.

Asimismo, subirán al escenario figuras como Hernán Piquín, Noelia Pace y Gabriel Rolón y habrá propuestas de comedia y humor como Tirria, con Diego Capusotto, Carlos Polimeni y Rafael Spregelburd, y la irreverente obra Alejandra, protagonizada por Martín Rechimuzzi.

Entre otros espectáculos destacados también figuran Connie Ballarini, Purga, con Nico de Tracy, Pequeño Pez, Made in Lanús —con Alberto Ajaka y Cecilia Dopazo— y propuestas infantiles como Diego Topa: Topa, un mundo de colores.

A su vez, continuará la programación de la sala China Zorrilla como espacio dedicado al teatro independiente platense y se profundizará la puesta en valor iniciada en 2025 con escenario a medida, nuevos barrales lumínicos y sonoros, mejoras acústicas, renovación de telones y aire acondicionado en la sala mayor.

Primera producción integral y visitas guiadas

En el marco de sus 140 años, y a partir de una idea original de una trabajadora del teatro, se estrenará el 6 de abril la primera producción integral del teatro realizada con recursos propios: un espectáculo nocturno, inmersivo y con entrada libre y gratuita en el que el público recorrerá distintos espacios del establecimiento junto a los actores, mientras se narran historias vinculadas a los hermanos Podestá y al edificio.

Laberinto Podestá (El último aplauso) es una ficción basada en hechos reales que cuenta con un equipo de 20 personas, entre intérpretes, equipo técnico, escenografía, vestuario y diseño. Tendrá funciones los días lunes, con localidades y cupos limitados. Además, se prevé una segunda producción para el segundo semestre.

Por otra parte, continuará el programa Las Escuelas Llegan al Coliseo, que incluye visitas teatralizadas y funciones de Juan Moreira, una leyenda popular en versión teatro de marionetas. La iniciativa ya convocó a más de 13.100 estudiantes y docentes de 508 instituciones de la región y para 2026 sumará una modalidad de visita-taller destinada al nivel inicial y al primer ciclo de primaria.

Más de 100 mil espectadores en 2025

En 2025, la sala principal del Coliseo Podestá llevó adelante 234 funciones que reunieron a más de 110.000 espectadores, mientras que la Sala China Zorrilla concretó 27 funciones de las que participaron 1.500 asistentes, protagonizadas en un 80 % por artistas de la región.

Para 2026 se suma una nueva modalidad de visita en formato taller, dirigida al Nivel Inicial y al Primer Ciclo de Primaria. Debido a la alta demanda, se estima duplicar la cantidad de instituciones participantes.

El Coliseo Podestá

Con 140 años de historia y considerado Monumento Histórico Nacional, el Teatro Municipal Coliseo Podestá ha sido testigo de innumerables producciones, artistas y espectáculos que han marcado la vida cultural de la región, consolidándose como un referente del teatro en Argentina y un lugar de encuentro para la comunidad y las nuevas generaciones de artistas.