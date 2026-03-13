Como en la Play: Allanamiento y violento tiroteo en Esteban Echeverría

Un violento enfrentamiento armado entre personal policial y los presuntos integrantes de una banda de roba autos en medio del allanamiento a una casa-quinta de Esteban Echeverría fue el desenlace de una profunda investigación que involucró a personal del GAD Almirante Brown y del GAD Lomas de Zamora.

Este violento hecho –sucedido este lunes en una casa quinta de 9 de Abril, localidad del mencionado distrito del Conurbano bonaerense sudoeste– ocurrió debido a que la investigación policial había concluido que allí se estaban escondiendo dos de los cabecillas de la banda, y que estaban en peligro de fuga, por lo que se decidió un operativo de urgencia.

El resultante del enfrentamiento, que se dio cuando parte del grupo de sospechosos intentó darse a la fuga, fue uno de ellos muerto, el resto detenido y todos trasladados a sede policial.

👮🏽‍♂️👮🏽‍♀️ Un feroz tiroteo se desató en una casa-quinta de Esteban Echeverría cuando irrumpió en el lugar personal policial del GAD Almirante Brown y del GAD Lomas de Zamora.



En las imágenes del suceso, captadas por uno de los agentes como se hace habitualmente, se observa a los uniformados ingresando a la finca y siendo recibidos a balazos por parte de los presentes en esa pool-party, al tiempo que incluso uno de ellos intenta evadirse saltando de la ventana de la habitación del primer piso a un terreno contiguo, aunque luego fue aprehendido.

Es importante resaltar que todo comenzó el 8 de mayo de 2025 cuando agentes del Comando de Patrullas de Esteban Echeverría se enfrentaron con delincuentes que habían robado un automóvil Toyota Yaris, operativo en el que se detuvo a Brian Leiva, a quien se le secuestró un teléfono celular.

A partir de la pesquisa sobre el aparato se inició una investigación que se bautizó con el nombre “Génesis” en la que se logró establecer que detrás había una organización criminal que subdividía divisiones con tareas especiales, como el robo de los vehículos, la provisión de armamento, de documentación apócrifa, la clonación de los autos para su reventa y la administración de los botines.

Todos, según los investigadores, estaban a cargo de un sujeto que lideraba las operaciones desde una unidad penal. A ellos se les adjudican al menos 15 hechos delictivos.

La investigación es llevada adelante por la UFI Nº 3 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Lorenzo Latorre, en una causa caratulada como “asociación ilícita robo agravado uso de armas de fuego en poblado y en banda encubrimiento”.