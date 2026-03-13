Tras el suicidio de un soldado por extorsión, buscan prohibir los celulares en cárceles

El diputado provincial de La Libertad Avanza, Oscar Liberman, presentó un proyecto para prohibir el uso de celulares en cárceles bonaerenses e instalar inhibidores de señal en todos los penales.

La iniciativa es denominada ‘Ley Rodrigo’, en honor al soldado del Ejército Rodrigo Gómez, quien el 16 de diciembre de 2025 se quitó la vida tras dispararse con su arma reglamentaria cuando estaba de guardia en la residencia presidencial de Olivos.

La investigación posterior concluyó que había sido extorsionado por una banda que operaba en la Unidad Penitenciaria 36 de Magdalena. Los malvivientes lo habían engañado a través de un perfil falso en una aplicación de citas y le exigían dinero, acusándolo de mantener contacto con una supuesta menor de edad.

📱 Intendente opositor le reclamó en la cara a Kicillof que prohíba los celulares en cárceles



🗣️ En San Isidro, el gobernador bonaerense encabezó la entrega de móviles policiales para reforzar la seguridad.



👉 Sin embargo, se vio sorprendido cuando al hacer uso de la palabra,… pic.twitter.com/yMGV8Krbi8 — ANDigital (@ANDigitalOK) February 26, 2026

“Hoy, muchos delincuentes siguen cometiendo delitos desde prisión usando celulares y acceso a internet. Estafas, extorsiones y coordinación de robos se organizan desde adentro de las cárceles”, sostuvo Liberman.

En esa línea, explicó que el caso del soldado Rodrigo Gómez mostró “con crudeza esta realidad”, al recordar que “una banda que operaba desde un penal lo extorsionó y lo llevó a una situación desesperante que terminó en tragedia”.

“Las cárceles no pueden seguir funcionando como centros de operaciones del delito. Quien está preso debe cumplir su condena, no seguir manejando redes criminales desde un teléfono”, remarcó el legislador libertario.

Por último, aclaró que el proyecto “apunta a terminar con los ‘call centers del delito’ que hoy operan desde las cárceles y que perjudican a miles de argentinos todos los días”.

“El Estado tiene que estar del lado de las víctimas y de la sociedad, no de los delincuentes”, completó.