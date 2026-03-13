Se frustró la designación de Valenzuela en Migraciones y tendrá que asumir como senador

Las internas políticas en el Gobierno nacional impactaron de lleno en lo que iba a ser la asunción del exintendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, como titular de la Dirección de Migraciones.

A principios de febrero, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, había adelantado que el área de Migraciones pasaría a estar bajo la órbita de su cartera.

En ese sentido, confirmó que el cargo vacante era para Valenzuela. “La idea es que se incorpore al equipo una vez que salga el decreto”, deslizó Monteoliva en aquella oportunidad.

Sin embargo, el decreto se demoró y las rencillas internas en La Libertad Avanza atentaron contra el desembarco de Valenzuela en el Gobierno.

En las últimas horas, trascendió que ante las indefiniciones, Valenzuela abandonará la licencia que había pedido en el Senado bonaerense, para hacer uso de su banca.

Vía redes sociales, el exjefe comunal de Tres de Febrero negó que su fallida designación haya sido por objeción de la secretaria general dela Presidencia, Karina Milei. “Es falso”, expresó en X, con el objetivo de desmentir la versión y evitar inmiscuirse en la interna libertaria.