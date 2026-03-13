Piden hasta 8 años de prisión para el exmarido de Carolina Píparo

En el marco del juicio contra el exmarido de Carolina Píparo, Juan Ignacio Buzali, la Fiscalía N° 1 de La Plata pidió una pena de seis años de prisión.

Buzali está acusado del delito de homicidio simple en grado de tentativa con dolo eventual por haber perseguido y atropellado a dos jóvenes que iban en moto durante la madrugada del 1 de enero de 2021 en La Pata.

🎥| Así arrollaba el marido de @CarolinaPiparo a los motociclistas en la madrugada del 01/01/2021 en #LaPlata. En la nueva cámara de seguridad se ve que el auto de Juan Ignacio Buzali va en velocidad y persiguiendo a los jóvenes a bordo de sus motos pic.twitter.com/YNGNFtSjUG — ANDigital (@ANDigitalOK) January 7, 2021

El Tribunal Oral Criminal N° 1 de la capital provincial determinará si la expareja de Píparo atropelló deliberadamente a los motociclistas, o si se trató de un accidente mientras perseguía a supuestos motochorros que habían asaltado a Píparo.

Según la reconstrucción judicial, Píparo denunció que dos motochorros le habían robado la cartera. Minutos después, Buzali empezó a recorrer la ciudad en su auto buscando a los supuestos ladrones.

🎥| En otro de los videos de la madrugada del 01/01/2021 en #LaPlata, se observa la velocidad con la que transitaba Juan Ignacio Buzali, marido de @CarolinaPiparo, en los momentos previos a embestir a los motociclistas pic.twitter.com/tF5s5dW0Mw — ANDigital (@ANDigitalOK) January 7, 2021

En ese contexto, fue detrás de una moto con dos jóvenes. La persecución finalizó cuando los embistió con su Fiat 500L.

Sin embargo, las víctimas fueron un joven de 23 años y un adolescente de 17 años, quienes no habían tenido relación con el robo denunciado.

Mientras la defensa de Buzali sostiene que se trató de un error en medio del shock por el robo y que no hubo intención de matar, el fiscal Juan Menucci argumentó que el acusado aceleró deliberadamente contra la moto, a la vez que utilizó su vehículo como un medio potencialmente mortal.

El relato de las víctimas en el juicio fue estremecedor. Uno de ellos reveló que el auto aceleró antes de embestirlos y que el cuerpo del acompañante rebotó en el capot y el techo antes de caer al asfalto. En tanto, sus abogados pidieron ocho años de cárcel para Buzali.