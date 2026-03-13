Destacan la iniciativa “Ellas Hacen” como un modelo de hábitat, género y salud mental

En el marco de las actividades por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires realizó una jornada de reflexión y puesta en valor del proyecto habitacional “Melchor Romero – Ellas Hacen”, una iniciativa totalmente innovadora que articula políticas de hábitat, género, salud mental e inclusión social.

La jornada interministerial denominada “Construir hábitat, construir comunidad: la experiencia en Melchor Romero” - Un abordaje integral de la articulación político -institucional, tuvo como objetivo constituir un espacio de diálogo e intercambio sobre las fases de ejecución del proyecto "175 viviendas Melchor Romero", priorizando las perspectivas de género, diversidad sexual y derechos humanos.

“Queremos poner en valor un proyecto habitacional que muestra lo que se puede conseguir con el trabajo interdisciplinario. Es algo que nos da esperanza porque hay muchísimos trabajadores y trabajadoras de todas las áreas gubernamentales comprometidos y gracias a eso es que proyectos como este obtienen buenos resultados y nos hacen a todos más felices porque refleja que el Estado mejora la calidad de vida de las y los bonaerenses”, resaltó la ministra Silvina Batakis.

El programa Ellas Hacen fue una iniciativa lanzada en 2013, enmarcada en el programa Ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja”, destinada a 100 mil mujeres, para que pudieran formar parte de una cooperativa y trabajar para mejorar sus barrios, capacitarse, y terminar sus estudios primarios y/o secundarios.

En ese contexto, y mediante la firma de convenios entre la Provincia y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, fueron cedidas seis hectáreas del predio del Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero destinadas a la construcción de viviendas para las trabajadoras del programa.

Con unas 150 viviendas muy avanzadas, en 2015 el gobierno de Vidal desactivó el sueño y retiró los fondos comprometidos en el convenio, dejando las obras paralizadas. Tras años de abandono y vandalización, en 2022, el Gobernador Axel Kicillof retomó este proyecto pero con una visión integral, donde no sólo se comenzó con la mejora de las casas que habían sido ocupadas, sino que licitó la construcción del barrio de 175 unidades funcionales en el predio de Romero para resolver la problemática habitacional y social que había dejado la gestión anterior.

La jornada realizada esta mañana en la ciudad de La Plata contó con la participación directa de trabajadores, trabajadoras de los distintos organismos involucrados, quienes relataron y contextualizaron las experiencias correspondientes a cada etapa del proceso en el propio territorio.

Por su parte, la ministra de Mujeres y Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, destacó que “el proyecto original del Ellas Hacen le dio autonomía económica a miles de mujeres, que mostraba que se puede construir como Estado. Fueron ellas mismas las que nos insistieron en que se retomara el desarrollo urbano que va a cambiarles la vida”.

“Ponernos en articulación con el ministerio y sintetizar distintas políticas hizo posible que las viviendas estén avanzadas. Esto va a darle el derecho de inclusión social y vida en comunidad a personas externadas del hospital neuropsiquiátrico, una política de desmanicomización que desde la Provincia se está trabajando cada vez más”, explicó la Subsecretaria Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud del Ministerio de Salud de la Provincia, Julieta Calmels.

Romina Barrios, la Directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), contó que el abordaje de las problemáticas multicausales es una de las partes más complejas del trabajo estatal, y que el proyecto habitacional de Melchor Romero fue uno de ellos, donde “se trabajó con una dinámica de gestión participativa entendiendo que la intervención requería que trabajáramos con la comunidad y de forma interdisciplinaria, pensando en los vecinos que ya vivían en el predio y en el nuevo barrio que se iba a construir”.

La idea fue recuperar la memoria de las trabajadoras del programa Ellas Hacen, visibilizar las trayectorias de lucha y organización colectiva, y poner en valor el rol del Estado en la promoción de políticas públicas con perspectiva de género.

Vale recordar, que este proyecto de viviendas comenzó en 2013, bajo la órbita del entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación - a cargo de Alicia Kirchner-. Carlos Castagneto, quien fue secretario de Coordinación y Monitoreo Institucional de esa cartera nacional, estuvo presente en la actividad y recordó los inicios de la propuesta en La Plata.

“Fue un programa que a la asistencia social le sumó finalización educativa, capacitación laboral y asistencia en salud. Fue un programa que generó identidad y le dio a las mujeres las herramientas para salir adelante. Me puso muy feliz saber que aquello que el gobierno de Macri abandonó y dejó que se deteriore, hoy está por terminarse”, señaló Castagneto.

En la misma línea, el subsecretario de Hábitat de la Provincia de Buenos Aires, Héctor Pascolini, expresó que “El trabajo en conjunto entre distintos organismos genera que los objetivos se cumplan, y por eso es fundamental la presencia del Estado trabajando en conjunto con la comunidad, y el programa Ellas Hacen es una síntesis de eso”.

También participaron de la actividad Pierina Colabianchi (Ministerio de Mujeres y Diversidad); Sofía Sesín (Ministerio de Salud); Sol Marcos (Ministerio de Seguridad); Karina Galland, Guillermo Escudero y Paula Lambertini (Municipio de La Plata); Fabián Stacchiott (Fiscalía del Estado provincial); y José Scelsio, vicedecano de la Facultad de Trabajo Social.