Expoagro 2026: la banca pública anunció líneas de crédito para maquinaria a tasa cero en dólares

Como es habitual, en el primer día de Expoagro, tanto Banco Nación como Banco Provincia captaron la atención de los productores y empresarios agropecuarios con el anuncio de líneas de créditos a tasa 0 % en dólares, destinada a la compra de maquinaria nueva y usada, utilitarios, insumos estratégicos y la renovación tecnológica.

Durante el acto de inauguración del stand institucional de Banco Nación, que estuvo encabezado por su presidente, Darío Wasserman, miembros del directorio, y el gerente general, Gastón Álvarez, la entidad dio detalles de una oferta crediticia integral con condiciones preferenciales, orientada al financiamiento del sector agroindustrial, con las tasas más competitivas del mercado y plazos diferenciales.

March 9, 2026

Según explicaron, el esquema de financiamiento para la adquisición de maquinaria agroindustrial nueva prevé líneas con desembolso único, plazos de hasta 60 meses y hasta el 10 0% de financiamiento del valor del bien. Si el crédito se otorga en pesos, cuenta con una tasa nominal anual (TNA) del 19 % y, si es en dólares, del 0 %, con un monto máximo de hasta 1,5 millones.

Además, informaron que para los productores de Santa Fe y Entre Ríos, los gobiernos provinciales absorbieron 3 puntos porcentuales, lo que determina una tasa final del 16 % anual en pesos.

Cabe destacar que la bonificación de tasas en pesos estará vigente hasta el 15 de abril, con el objetivo de impulsar la concreción del mayor número de operaciones durante los próximos 30 días.

Una propuesta abarcativa

Además de las líneas específicas para la compra de maquinaria nueva, la oferta comercial incluye tasas a partir de 24 % en pesos y de 3 % en dólares para usados.

Del mismo modo, en el caso de camiones, utilitarios y remolques, la oferta parte del 21 % de TNA fija para MiPyMEs y del 23 % para Grandes Empresas.

Para la adquisición de capital de trabajo, los préstamos serán gestionados a través de la plataforma BNA+ Empresas en pesos, con una tasa final del 35 %, un monto máximo de hasta 60 millones y 12 meses de plazo. Para adquisición de insumos, servicios y bienes de capital, se ofrecen líneas en dólares, de forma 100 % digital y a un año de plazo, con monto máximo de 2 millones para personas físicas y sin límite para empresas.

Por último, AgroNación y PymeNación poseen acuerdos comerciales con tasa de diferimiento bonificada, con promociones específicas para Expoagro y planes especiales durante el mes de la muestra.

“El crédito es un motor. Todos estos sectores y el productor necesitan tener un tiempo para su repago y, en ese sentido, el financiamiento bancario cumple un rol preponderante. Es ahí donde el Banco Nación quiere estar cerca tanto de la oferta como de la demanda”, expresó García.

Y, respecto a las líneas anunciadas recientemente, aseveró que “las empresas pedían una tasa de interés muy competitiva que sea una ayuda y no un ancla para el productor. Creemos que esta tasa le permite al productor poder hacer un recambio tecnológico, lo que genera una maximización de la producción de su campo a una tasa que está a niveles internacionales”.

Por su parte, Banco Provincia anunció una propuesta crediticia reforzada para acompañar las necesidades de inversión y capital de trabajo del sector agropecuario.

Del 10 al 13 de marzo, en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, los productores y contratistas podrán acceder a financiamiento en dólares, a tasa 0 % y con hasta 48 meses de plazo.

El mismo está orientado a las inversiones en tecnología aplicada al agro, soluciones sustentables y maquinaria fabricada por empresas bonaerenses agrupadas en MAGRIBA, en el marco de un convenio específico que celebra la banca pública.

En cuanto al financiamiento en pesos, la oferta parte de tasas de 22,5 %, también con hasta 48 meses de plazo. En todos los casos, la financiación alcanza hasta el 100 % del valor de la factura (con IVA incluido).

Las mejores tasas para el campo están en el stand del Provincia.



Conocé la financiación que llevamos a @Expoagrocom.

NOVEDAD: Créditos en dólares a tasa 0% para maquinaria agrícola bonaerense (especial Magriba).



March 10, 2026

Además, a través de Procampo Digital, la entidad ofrecerá financiación en dólares desde tasa 0 % y en pesos desde 25 % para la compra de insumos, con plazos de hasta 360 días. Cabe destacar que esta herramienta digital, destinada a la compra de insumos, combustible y hacienda, suma también la posibilidad de operar directamente en moneda extranjera.

Políticas orientadas al sector productivo

“Esta exposición representa muy bien el enorme potencial productivo de nuestra provincia y de todo el país”, destacó el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, quien llamó a superar las distinciones entre campo, industria y ciudad y aseguró que “todo forma parte de una misma comunidad, de un mismo desafío y de un mismo proyecto nacional”.

Asimismo, afirmó que la propuesta desplegada en la “Capital Nacional de los Agronegocios” llama a la construcción de “un proyecto estratégico de país” de forma público-privada.

“Sin buenas políticas públicas y sin un Estado que articule y acompañe, es muy difícil que una estrategia de desarrollo nacional prospere en un mundo tan complejo como el actual”, añadió el economista.

Respecto a las necesidades del sector productivo, tanto agropecuario como industrial, Cuattromo puntualizó que el acompañamiento a la inversión es hoy prioritario. “Muchas familias y empresas atraviesan dificultades porque el acceso al financiamiento se ha vuelto más complejo, y por eso vamos a seguir trabajando para acompañarlas”, expresó.

March 10, 2026

Cabe destacar que la banca pública está presente en los 135 municipios bonaerenses, desde San Nicolás hasta Carmen de Patagones, con propuestas y políticas crediticias adaptadas al amplio espectro productivo. “Nuestro banco es una entidad con impronta federal. Estamos trabajando todos los días con quienes abren una fábrica, un comercio o salen a producir”, subrayó su presidente.

Y agregó: “Sabemos que para muchos productores esta exposición es clave para planificar el año. Por eso, junto al gobernador Axel Kicillof y al ministro Javier Rodríguez, desarrollamos políticas y estrategias para seguir acompañando al sector productivo”.