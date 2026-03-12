Plomeros se buscan: más Marios, menos streamers

Seguramente, si Mario debutara hoy en Argentina, tendría trabajo asegurado. Conseguir un plomero calificado puede demorar días —incluso semanas— en algunas ciudades.

Mientras nos deleita junto a su hermano en el cine y en su universo, en la vida real encontrar un profesional confiable puede transformarse en un verdadero suplicio.

Si seguimos con la metáfora cinematográfica, bien podría llevar colgado el clásico cartel de “Se busca”, que solía verse en los westerns y en los viejos dibujos animados. Porque hoy, en muchas ciudades argentinas, los plomeros calificados son casi personajes de ficción: todos los necesitan, pocos los encuentran.

En el marco del Día Mundial de la Plomería, celebrado cada 11 de marzo, Amanco Wavin, compartió datos acerca del estado de la profesión en nuestro país: prácticamente no hay plomeros de entre 18 y 25 años. A este panorama se suma otro dato del Banco Mundial y del INDEC: existe un déficit cercano al 25 % de trabajadores especializados —entre ellos plomeros y albañiles—, lo que encarece los costos de la construcción entre un 8 y un 12 por ciento.

“Cuando dentro de 20 años necesites un plomero, tal vez solo encuentres creadores de contenido e influencers disponibles. Quizás suene gracioso, pero los datos muestran que podría convertirse en una realidad”, explicó Víctor Guajardo, gerente general de Amanco Wavin Argentina.

Y resaltó que “la falta de recambio generacional y de capacitación técnica no solo complica a quienes necesitan una reparación en su casa, sino que también impacta de lleno en la industria de la construcción y en el desarrollo de infraestructura”.

Durante años se impulsó la idea de que el único camino al progreso era la universidad. En paralelo, los oficios técnicos perdieron prestigio social. Hoy el resultado es concreto: sobran aspiraciones digitales y faltan profesionales que sostengan lo básico: agua, gas, cloacas, mantenimiento.

Mientras personajes como Mario hacen del oficio algo simpático, en la realidad Argentina la plomería se está quedando sin jóvenes que la ejerzan. No es un problema menor ni sectorial. Es un cuello de botella productivo. Sin oficios no hay obras. Sin obras no hay desarrollo. Y sin recambio generacional, el problema crece.

Datos relevantes:

● Prácticamente no existen mujeres en el sector. El 98 % de los plomeros son hombres.

● No existen plomeros entre los 18 y los 25 años.

● La mayoría se encuentran entre los 46 y 55 años de edad.

● Un 84% eligió el trabajo por su vocación y un 15% por necesidad.

El Día Mundial de la Plomería se celebra con el objetivo de reconocer el trabajo de profesionales y el impacto que tienen en la salud y vida cotidiana de las personas. “La pregunta ya no es por qué los jóvenes no eligen la plomería. La pregunta es cuánto le va a costar al país no tenerla”, finalizó Guajardo.

