La Plata rinde homenaje a Raúl Alfonsín a 99 años de su nacimiento

Este jueves 12 de marzo se realizará un acto homenaje en memoria del expresidente Raúl Alfonsín, al conmemorarse el 99° aniversario de su nacimiento.

La actividad tendrá lugar a las 15 horas en Plaza Moreno, frente al monumento que recuerda al líder radical ubicado en la calle 12 entre 51 y 53, y contará con la presencia del intendente de La Plata, Julio Alak, y el presidente de la Junta Central de la UCR La Plata, Pablo Nicoletti.

El homenaje, que se lleva adelante en el marco del Decreto N° 1/26 del Concejo Deliberante de La Plata, adquiere especial relevancia en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976 y busca reconocer a quien fue protagonista central del retorno de la democracia en la Argentina, así como de la defensa de los derechos humanos y la consolidación del Estado de derecho.

