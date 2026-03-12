Política | 11 mar 2026
1927 - 12 de marzo - 2026
La Plata rinde homenaje a Raúl Alfonsín a 99 años de su nacimiento
Se realizará un acto frente a su monumento en Plaza Moreno. El acto en homenaje al caudillo radical contará con la presencia del intendente Julio Alak.
Este jueves 12 de marzo se realizará un acto homenaje en memoria del expresidente Raúl Alfonsín, al conmemorarse el 99° aniversario de su nacimiento.
La actividad tendrá lugar a las 15 horas en Plaza Moreno, frente al monumento que recuerda al líder radical ubicado en la calle 12 entre 51 y 53, y contará con la presencia del intendente de La Plata, Julio Alak, y el presidente de la Junta Central de la UCR La Plata, Pablo Nicoletti.
El homenaje, que se lleva adelante en el marco del Decreto N° 1/26 del Concejo Deliberante de La Plata, adquiere especial relevancia en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976 y busca reconocer a quien fue protagonista central del retorno de la democracia en la Argentina, así como de la defensa de los derechos humanos y la consolidación del Estado de derecho.