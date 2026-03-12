jueves 12 de marzo de 2026 - Edición Nº4373

Política | 11 mar 2026

1927 - 12 de marzo - 2026

La Plata rinde homenaje a Raúl Alfonsín a 99 años de su nacimiento

Se realizará un acto frente a su monumento en Plaza Moreno. El acto en homenaje al caudillo radical contará con la presencia del intendente Julio Alak.

Raúl Alfonsín murió en 2009.
TAGS: LA PLATA, UCR, RAUL ALFONSIN

Este jueves 12 de marzo se realizará un acto homenaje en memoria del expresidente Raúl Alfonsín, al conmemorarse el 99° aniversario de su nacimiento.

La actividad tendrá lugar a las 15 horas en Plaza Moreno, frente al monumento que recuerda al líder radical ubicado en la calle 12 entre 51 y 53, y contará con la presencia del intendente de La Plata, Julio Alak, y el presidente de la Junta Central de la UCR La Plata, Pablo Nicoletti.

El homenaje, que se lleva adelante en el marco del Decreto N° 1/26 del Concejo Deliberante de La Plata, adquiere especial relevancia en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976 y busca reconocer a quien fue protagonista central del retorno de la democracia en la Argentina, así como de la defensa de los derechos humanos y la consolidación del Estado de derecho.
 

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias