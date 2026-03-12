Lugones afirmó que la salud “no es solamente un servicio esencial”

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, expuso en la sesión de alto nivel de la Argentina Week en la que se abordaron temas vinculados a las tecnologías aplicadas a la salud, marco en el que aseguró que “Argentina no viene a pedir ayuda. Viene a ofrecer capacidad, talento y oportunidades concretas de inversión”.

Asimismo, afirmó que “el rol del Estado no es reemplazar la innovación privada, sino crear las condiciones para que pueda escalar; cuando un sistema gana orden y previsibilidad, las oportunidades dejan de ser potenciales y se transforman en proyectos concretos”.

En este punto, expuso que “bajo el liderazgo de Javier Milei, nuestro país ha definido un rumbo de integración inteligente al mundo y de fortalecimiento de alianzas con las economías más dinámicas e innovadoras”.

ARGENTINA PRESENTA EL POTENCIAL EN SALUD



El nuevo escenario económico abre oportunidades para que el sector farmacéutico y biotecnológico argentino aumente su capacidad productiva, atraiga inversiones y amplíe sus exportaciones.



En Argentina Week, el ministro de Salud de la… pic.twitter.com/7ypsppUqGe — Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) March 10, 2026

Además, dio cuenta que el sector salud se presenta como una plataforma de crecimiento económico y cooperación internacional, abierta a asociaciones estratégicas e inversiones de largo plazo. “No es una expectativa futura. Es un proceso en marcha”, dijo.

En materia sanitaria, el encuentro pone en agenda el potencial de Argentina en cuanto a producción y exportación de medicamentos, procesos de modernización del sistema sanitario, desarrollo de nuevos modelos de gestión y expansión de soluciones tecnológicas.

En ese sentido, Lugones señaló que “la salud no es solamente un servicio esencial. Es también una plataforma de desarrollo productivo con impacto directo en el empleo, el crecimiento y la innovación. En este nuevo escenario, distintas áreas comienzan a mostrar posibilidades reales de expansión, inversión y asociación estratégica”.

Durante su estadía en Nueva York, el ministro de Salud de la Nación mantendrá reuniones con referentes de las principales empresas de tecnología y salud de alcance internacional para intercambiar experiencias y analizar desarrollos y posibles acuerdos a futuro.

La agenda incluye encuentros con SC Johnson, Bristol Myers Squibb y Google Cloud para América Latina. Por último, Lugones participará del cierre formal de las actividades en una ceremonia de premios organizada por AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina) en el Microsoft Times Square.

Vale mencionar que Argentina Week es un espacio de diálogo que reúne a autoridades gubernamentales, líderes empresariales, bancos, fondos de inversión y compañías tecnológicas para promover oportunidades de desarrollo del país en sectores estratégicos como energía, minería, tecnología e infraestructura.