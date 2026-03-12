jueves 12 de marzo de 2026 - Edición Nº4373

Política | 11 mar 2026

¿Quién paga?

Adorni justificó el viaje de su mujer en el avión presidencial: “Vengo a deslomarme a Nueva York”

“Quería que mi esposa me acompañe”, deslizó el jefe de Gabinete al ensayar una defensa por haber sumado a su esposa a la comitiva oficial. Bettina Angeletti es “Coach de Vida”.

Manuel Adorni, deslomándose.
TAGS: MANUEL ADORNI, ARGENTINA WEEK, TANGO 01

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció que su esposa Bettina Angeletti viajó junto a la comitiva de Javier Milei en el avión presidencial a Nueva York, luego de que la oposición saliera a cuestionar el uso de recursos públicos para financiar los paseos de familiares de funcionarios.

“Es mi mujer, es mi compañera de vida, iba a viajar conmigo, pagó su pasaje, 5.345 dólares con fecha de 26 de febrero, después por el cambio de agenda, Presidencia la invita a subirse conmigo sino, no nos íbamos a encontrar. No le gastamos ni un peso al Estado”, argumentó el funcionario.

En declaraciones a A24, sostuvo que “estos son trabajos muy sacrificados y la verdad que era mi deseo que mi mujer me acompañe”.

Yo vengo una semana a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York. Yo quería que mi esposa me acompañe, es mi compañera de vida, es la que me da una mano acá, más allá de que ella en paralelo iba a venir porque tenía una actividad, pero no le sacamos un peso al Estado”, reiteró Adorni.

Vale reseñar que Bettina Angeletti, autodenominada “Coach Ejecutiva y de Vida”, fue parte de la delegación que viajó en el avión oficial ARG-01, situación que tuvo que ser reconocida tras los cuestionamientos opositores.

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias