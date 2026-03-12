Horror: Cinco detenidos por entradera y abuso sexual a madre e hija en Arrecifes

Tres delincuentes irrumpieron en una vivienda de la localidad bonaerense de Arrecifes y tras atar a las dos moradoras y abusarlas sexualmente escaparon con dinero y objetos de valor, en un caso que conmocionó a la comunidad. Ahora, este martes, por el terrible episodio hay cinco detenidos: tres hombres y dos mujeres, informaron fuentes policiales.



Los detenidos fueron identificados como César Edgardo Camos (44), Juan Jesús Gómez (19), Mirko Sandobal (23), Verónica Camos (48) y María Selbini (24). Durante los operativos también se secuestraron un teléfono celular, prendas de vestir y una motocicleta Honda Wave que habría sido utilizada por los delincuentes.

La investigación se inició luego de la denuncia presentada por una joven de 28 años en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Arrecifes. La joven relató que durante la madrugada del 9 de marzo se encontraba en su vivienda ubicada en la avenida Lavalle al 800 junto a su madre, de 43 años, cuando tres hombres irrumpieron violentamente en el domicilio.

Según el testimonio de la denunciante, los intrusos ingresaron con el rostro descubierto y comenzaron a exigir dinero mientras revisaban distintos sectores de la casa. En medio del asalto, las víctimas fueron sometidas físicamente.

De acuerdo con la denuncia, uno de los agresores inmovilizó a la mujer de 43 años sobre la cama y comenzó a manosearla, mientras que otro de los individuos, de contextura robusta, rompió sus prendas de vestir y realizó tocamientos en sus zonas íntimas. Un tercer sospechoso permanecía en la puerta del inmueble, aparentemente cumpliendo funciones de vigilancia.

Las víctimas indicaron que los atacantes actuaron con violencia y que, al tener el rostro descubierto, podrían reconocerlos.

A partir de las directivas impartidas por el ayudante fiscal de Arrecifes, Jorge Casal, los detectives de la SubDDI comenzaron una serie de tareas investigativas que incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la toma de nuevas declaraciones testimoniales. El domicilio donde ocurrió el hecho se encuentra en inmediaciones del río Arrecifes.

Con el avance de la investigación, los pesquisas lograron reconstruir la trama detrás del ataque. Según establecieron, dos mujeres que habían estado previamente con las víctimas habrían obtenido información sobre la reciente venta de una parcela por parte de las damnificadas.

De acuerdo con los investigadores, ambas habrían transmitido ese dato a sus familiares César Camos, Mirko Sandobal y Juan Gómez, quienes luego llevaron adelante el asalto en la vivienda.

Con esos elementos reunidos, la fiscalía solicitó órdenes de allanamiento y detención para los cinco implicados. Las medidas judiciales fueron otorgadas y ejecutadas por personal de la SubDDI Arrecifes junto a efectivos de la Estación de Policía Comunal local.

El primer procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en avenida Molina entre Salta y Jujuy, donde fueron aprehendidos César Camos, Juan Gómez y María Selbini, además del secuestro de diversos elementos de interés para la causa. En un segundo operativo, llevado a cabo en la intersección de Rivadavia y Jujuy, los efectivos detuvieron a Verónica Camos y Mirko Sandobal.

Tras ser informada de los resultados del operativo, la fiscalía avaló el procedimiento y dispuso que todos los sospechosos sean imputados por los delitos de abuso sexual, robo en grado de tentativa y privación ilegal de la libertad.