Argentina y Japón estrecharon lazos durante el homenaje al Emperador

Con motivo de la conmemoración del sexagésimo sexto natalicio de su Majestad Imperial el Emperador Naruhito, la Embajada del Japón en Argentina realizó un festejo en la residencia del embajador del Japón en Argentina, Hoshino Yoshitaka.

Algunas personalidades destacadas del mundo político, diplomático y la cultura que se sumaron a la celebración fueron los exfuncionarios libertarios Nicolás Posse y Diana Mondino; Erik Høeg, embajador de la Unión Europea; David Cairns, embajador del Reino Unido; Stewart Ross Wheeler, embajador de Canadá; y Wang Wei, embajador de la República Popular China; entre muchos otros diplomáticos.

También dijeron presente la actriz de origen japonés Debora Nishimoto junto a su pareja Esteban Lamothe; el director del Ballet Estable del Teatro Colón, Julio Bocca; y la campeona olímpica argentina de judo Paula Pareto.

Una noche a pura tradición japonesa 🇯🇵✨



Ayer celebramos el natalicio de Su Majestad el Emperador de Japón en un encuentro lleno de momentos especiales.



Les compartimos algunas postales de lo que fue esta hermosa celebración 📸 pic.twitter.com/wzNGVsrOGR — Embajada del Japón (@JapanEmb_Arg) March 6, 2026

Fans del País del Sol Naciente fueron parte del festejo junto a los más de 350 invitados amigos del Japón. Todos ellos acompañaron al embajador en este evento especial en honor al emperador Naruhito.

“El 23 de febrero, Su Majestad el emperador Naruhito cumplió 66 años y expresó su deseo por la felicidad del pueblo japonés y por el desarrollo del país”, refirió el embajador Hoshino.

Asimismo, resaltó: “He podido percibir en numerosas ocasiones el inmenso potencial que posee este país. Estoy plenamente convencido de que las relaciones bilaterales entre Japón y Argentina tienen infinitas posibilidades para un mayor desarrollo y prosperidad”.

“La confianza y los lazos que los inmigrantes japoneses han construido a lo largo de casi un siglo y medio son, sin duda alguna, la sólida base sobre la que se asientan las excelentes relaciones actuales entre Argentina y Japón”, cerró, para luego pronunciar un brindis por la salud y prosperidad de Su Majestad el emperador, su Familia Imperial, la de todos los presentes y por la amistad entre Argentina y Japón.

Una noche llena de tradición 🇯🇵✨



Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron, a los equipos que hicieron posible la organización y a las empresas japonesas que se sumaron a esta nueva conmemoración del Día Nacional de Japón.



Les compartimos un resumen de lo que fue 📸 pic.twitter.com/uJdqaY8lVH — Embajada del Japón (@JapanEmb_Arg) March 7, 2026

Por su parte, el subsecretario de Negociaciones Económicas Internacionales e Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Roberto Alejandro Salafia, destacó “a la comunidad japonesa en nuestro país, cuya integración ha sido fundamental para acortar las distancias geográficas que nos separan”.

“Basados en valores compartidos como la democracia y el estado de derecho, nuestros países han construido una relación sólida que estamos decididos a seguir profundizando”, sentenció.

Además de los invitados se contó con la presencia de algunas empresas japonesas radicadas en Argentina, acompañando el encuentro en stands donde se pudieron ver sus productos y servicios de excelencia.