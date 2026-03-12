Velocidad y shows en vivo: se viene el Callejero de Buenos Aires del TC2000

El sur de Buenos Aires se prepara para vivir un fin de semana diferente. Este 14 y 15 de marzo, el Callejero de Buenos Aires del TC2000 convertirá a la zona del Parque de la Ciudad en un gran festival al aire libre donde el automovilismo será solo una parte de la experiencia.

Durante dos días, miles de vecinos podrán acercarse para disfrutar de autos de carrera a toda velocidad en una de las competencias más convocantes del automovilismo, shows en vivo, gastronomía y actividades para toda la familia.

Habrá un patio de comidas con foodtrucks, un jardín cervecero, tiendas de merchandising, inflables y juegos para chicos y una exhibición de autos clásicos para los más fierreros.

“Va a ser una fiesta del automovilismo, no solamente una carrera, sino un festival para que la gente lo disfrute” , adelantó el secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes.

El evento tendrá un sector VIP y un Fan Zone con propuestas recreativas para recibir a miles de personas. El paddock y los boxes estarán dentro del Parque de la Ciudad y habrá estacionamientos junto a los ingresos generales y para el VIP. Las entradas se pueden comprar en ticketek.com.ar y en tc2000.com.ar.

El circuito tiene 2.509 metros a lo largo de las avenidas General Roca y Escalada y un sector del Parque de la Ciudad. Contará con áreas especialmente diseñadas para que la gente disfrute más allá de la carrera, en la que los autos podrían alcanzar los 250 kilómetros por hora en la recta principal, de 952 metros, sobre la avenida Roca. Son diez cuadras pensadas para que todos los vecinos puedan acercarse y ver, de manera gratuita, las máquinas a toda velocidad.

La carrera marcará el inicio de la temporada del Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina y tendrá un condimento especial: será el regreso de la categoría a un circuito urbano porteño después de 13 años.

Este es el comienzo de un ambicioso calendario con vistas a 2027, cuando Buenos Aires será Capital Mundial del Deporte con el regreso confirmado del MotoGP al autódromo Oscar y Juan Gálvez después de 28 años, entre otros grandes eventos.

El Autódromo hoy está en un proceso de remodelación, no se puede usar y por eso se corre en el circuito callejero. En enero comenzaron los trabajos, que también apuntan a recibir una fecha del campeonato de Fórmula 1 para la Argentina. Las obras para ajustarlo a los estándares internacionales y transformarlo en uno de los más modernos de la región son un hito en el marco de las múltiples acciones que la Ciudad viene desplegando como parte del compromiso de la gestión de Jorge Macri para revitalizar y seguir dando impulso a la zona sur.

Mientras tanto, este fin de semana el sur porteño será el escenario donde la velocidad, la música y la gastronomía ofrecerán una experiencia única para vecinos y visitantes.

Todo lo que se podrá hacer en el Callejero del TC2000

En el domo del Gobierno de la Ciudad se podrá apreciar la historia del Autódromo Gálvez a través de muestras interactivas y se entregarán fragmentos de una tribuna del como recordatorio para los fanáticos.

En varios stands de la fan zone se podrán disputar carreras en simuladores de alta precisión, con estaciones de manejo, pantallas y butacas cockpit.

Habrá también dos simuladores de F1 y se exhibirá una réplica del histórico auto de Juan Manuel Fangio, el “Flecha de Plata”.

También se podrá participar de una competencia de reflejos y conducción virtual para mayores de 18.

El sector gastronómico tendrá un espacio para sentarse y disfrutar de un momento de descanso dentro del evento. Habrá un jardín cervecero.

Las automotrices también tendrán sus stands con simuladores y vehículos de su portfolio. Y en el espacio de Autos Clásicos los distintos clubes exhibirán vehículos antiguos y modelos históricos que forman parte de la cultura y la pasión por el automovilismo.

El mundo de las motos estará bien presente: se exhibirán motos de cross y el grupo de policías motorizados Brigada Blanca brindará un show de acrobacias. Habrá además una colección de objetos históricos del TC2000, incluyendo trofeos, cascos y buzos.

Y en el Espacio Artista un grupo de pintores intervendrá un paredón de chapa en vivo junto con una galería de obras inspiradas en el mundo del automovilismo.

Para los chicos habrá un domo de dibujo, inflables, camas elásticas y un circuito de karting a pedal.