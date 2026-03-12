El juicio por la muerte de Maradona sufrió otra dilación

El juicio por la muerte del astro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, fue reprogramado para mediados de abril, por lo que una vez más se retrasa el dictamen de la Justicia respecto a la responsabilidad o no de los acusados, entre los que se encuentran el abogado Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

A pocos días de que inicie el debate después del escándalo por el documental de la exjueza Julieta Makintach, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidrio dispuso que el juicio arranque el próximo martes 14 de abril.

El debate tenía fecha para este martes 17 de marzo, pero en las últimas horas se informó que el mismo se corrió un mes más tarde y, ahora, serán solo dos audiencias semanales y no tres como se había estipulado.

Al consultar sobre por qué el Tribunal decidió esta modificación, explicaron que, al reducir considerablemente la lista de testigos, “se les da a las partes un tiempo prudencial para adecuar su preparación al nuevo esquema de prueba testimonial y planificar la distribución de los testigos”.

De todos modos, dieron cuenta que “lejos de implicar una dilación indebida o contradecir los principios de economía y celeridad”, se procura “asegurar un desarrollo más ordenado, previsible y eficiente del juicio oral, preservando el plazo razonable y demás garantías propias del debate, máxime cuando particularmente, las partes intervinientes han coincidido en la necesidad de adecuar el cronograma inicialmente previsto”.

La modificación solo obtuvo dos votos a favor y uno en contra. El titular del Tribunal, Alberto Gaig y Alberto Ortolani hicieron lugar a la solicitud, mientras que Pablo Rolón votó por no postergar el debate.