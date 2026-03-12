Tres aliados a la Rosada encabezan el ranking de gobernadores de marzo

La habitual medición de CB Global Data arrojó que en marzo el ranking de gobernadores esté encabezado por el primer mandatario de San Luis, Claudio Poggi, con 58,5 % de imagen positiva.

El podio lo completan Marcelo Orrego (San Juan), con 58 %; y en tercer lugar Osvaldo Jaldo (Tucumán), con 56,7 % de aprobación.

En el otro extremo del ranking, los mandatarios peor calificados del mes de marzo de 2026 son Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quien se ubica en el último lugar con un 43,5 % de imagen positiva; seguido por Alberto Weretilneck (Río Negro), con 43,8 %; y Axel Kicillof (provincia de Buenos Aires), con 45,7 % de aprobación.

En relación con las variaciones respecto de la medición anterior, el gobernador que registró el mayor crecimiento en su imagen positiva fue Claudio Poggi (San Luis), con una suba de +2,3 puntos porcentuales.

Por el contrario, la mayor caída del mes correspondió a Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quien presentó una disminución de -3 puntos en su nivel de aprobación.

En tanto, los tres intendentes mejor valorados de este mes por sus vecinos son Matías Stevanato (Maipú), quien encabeza el ranking con un 61,4 % de imagen positiva; seguido por Leonardo Stelatto (Posadas), con 60,5 %; y en tercer lugar Jorge Jofré (Formosa Capital), con 59,5 % de aprobación.

En el otro extremo del ranking, los intendentes peor calificados del mes de marzo de 2026 son Walter Cortés (Bariloche), quien se ubica en el último lugar con un 36,1 % de imagen positiva; seguido por Emiliano Durand (Salta Capital), con 36,8 %; y Armando Molina (La Rioja Capital), con 37,5 % de aprobación.

En relación con las variaciones respecto de la medición anterior, el intendente que registró el mayor crecimiento en su imagen positiva fue Mariano Gaido (Neuquén Capital), con una suba de +1,7 puntos porcentuales.

Por el contrario, la mayor caída del mes correspondió a Claudio Polich (Corrientes Capital), quien presentó una disminución de -2 puntos en su nivel de aprobación.