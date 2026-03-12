Los senadores cobrarán más de $ 11 millones por mes a partir de mayo

A raíz de los acuerdos salariales correspondientes a la paritaria delos trabajadores del Congreso, los senadores percibirán un ingreso mensual superior a los $ 11,6 millones.

En mayo, los senadores percibirán un haber en bruto de $ 11,6 millones, a partir de la actualización salarial escalonada.

Los porcentajes acordados determina un aumento del 10 % entre diciembre del año pasado y mayo de 2025.

Cabe recordar que en 2024, se aprobó un sistema que ata el sueldo de los legisladores de la Cámara alta a la negociación salarial de los trabajadores parlamentarios.

En efecto, cada vez que se incrementa el salario del personal legislativo, también sube la dieta de los senadores sin necesidad de votarlo en el recinto.

La dieta de un senador se calcula con 4.000 módulos salariales del Congreso: 2.500 módulos corresponden al sueldo básico, 1.000 módulos a los gastos de representación y 500 módulos en conceptos de desarraigo (no lo cobran Patricia Bullrich, Agustín Monteverde, Mariano Recalde y Alicia Kirchner).