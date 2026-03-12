Coronel Pringles: “El que provoca accidentes manejando en infracción tiene que pagar lo que genera”

El intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, anunció en conferencia de prensa el envío al Concejo Deliberante de un proyecto para que quienes provoquen accidentes por alcohol, drogas, maniobras temerarias o falta de documentación deban afrontar el costo de la atención médica en el Hospital Municipal Manuel B. Cabrera.

La iniciativa fue presentada junto al secretario de Gobierno y Seguridad, Sergio Jackson, y el concejal de la Alianza LLA, Ariel Espié, y apunta a evitar que conductas imprudentes terminen siendo financiadas por toda la comunidad.

En una conferencia de prensa brindada este miércoles, el jefe comunal presentó los detalles del proyecto de Ordenanza sobre Recupero de Gastos Hospitalarios por Accidentes de Tránsito, iniciativa que ya fue girada al Concejo Deliberante y que deberá ser debatida por el cuerpo legislativo.

El objetivo de la norma es que el municipio pueda recuperar las erogaciones que el sistema de salud local realiza al atender a personas involucradas en accidentes provocados por conductas imprudentes o ilegales al volante.

“El espíritu del proyecto es poder recuperar los gastos que se generan después de este tipo de accidentes protagonizados por personas que ponen en riesgo su vida y la de terceros y que implican un costo significativo para el Hospital Municipal”, sostuvo Matzkin.

El proyecto fue elaborado de manera conjunta entre el Departamento Ejecutivo, el área de Seguridad, la Asesoría Legal del municipio y el bloque Juntos – La Libertad Avanza.

Accidentes que generan costos millonarios

Durante el anuncio, el intendente expuso cifras que reflejan el impacto económico que estos episodios tienen sobre el sistema sanitario municipal.

Según detalló, el año pasado se registraron seis accidentes graves vinculados a este tipo de conductas, cuyos costos médicos oscilaron entre 10 y 40 millones de pesos por paciente.

En total, esas intervenciones significaron una erogación cercana a los 150 millones de pesos para el municipio.

Matzkin aclaró que la atención médica seguirá siendo universal y sin condicionamientos.

“El Hospital va a atender a todos los pacientes. Nadie va a quedar sin asistencia. Pero después de esa atención, el municipio va a buscar recuperar esos recursos”, explicó.

Los fondos que eventualmente se recuperen serán reinvertidos en el propio hospital, para equipamiento, mantenimiento y fortalecimiento de las prestaciones.

Alcohol, drogas y falta de documentación

Por su parte, el secretario de Gobierno y Seguridad, Sergio Jackson, explicó que el proyecto no solo contempla casos vinculados al consumo de alcohol u otras sustancias, sino también situaciones en las que el conductor circule sin la documentación obligatoria del vehículo o personal.

“Estamos hablando de personas que circulan por la vía pública poniendo en riesgo su propia vida y la de terceros y que además no cuentan con la documentación necesaria para hacerlo”, remarcó.

El funcionario vinculó la iniciativa con la política de seguridad vial que el municipio viene desarrollando, que incluye operativos de control, campañas de concientización, incorporación de tecnología al sistema de monitoreo urbano y programas de participación ciudadana como Ojos en Alerta.

“Derechos, pero también responsabilidades”

En tanto, el concejal Ariel Espié sostuvo que la iniciativa se basa en un principio de “responsabilidad social y justicia distributiva”.

“Las sociedades no solamente deben establecer derechos o beneficios para los vecinos, sino también responsabilidades y obligaciones”, afirmó.

El edil aclaró que la ordenanza no modifica el régimen de infracciones vigente, ya que las sanciones seguirán siendo aplicadas por el Juzgado de Faltas.

“Son dos cosas distintas. La infracción tendrá su sanción correspondiente, pero lo que se busca aquí es recuperar los gastos que el municipio tuvo que afrontar por la atención médica”, explicó.

Posibles acciones legales

La propuesta establece que los gastos serán facturados a las obras sociales correspondientes y, en caso de que el responsable no cuente con cobertura, deberán ser abonados de manera particular.

Si no se cumple con el pago, el municipio podrá iniciar acciones legales para recuperar la deuda. También se contempla la posibilidad de compensar parte de la obligación mediante trabajos comunitarios.

Además, el proyecto prevé que el incumplimiento reiterado pueda derivar en la suspensión de beneficios o programas municipales vigentes, mientras que en caso de menores de edad las medidas podrían recaer sobre su grupo familiar.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo municipal busca proteger los recursos públicos y reforzar la responsabilidad en la convivencia urbana, evitando que conductas temerarias al volante terminen siendo afrontadas por el conjunto de los vecinos.