Revés para la CGT: La Justicia rechazó la cautelar contra la reforma laboral

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 rechazó este miércoles la medida cautelar que había presentado la CGT contra la ley de modernización laboral.

Bajo la advertencia de la supuesta “inconstitucionalidad”, la central obrera había pedido suspender de inmediato los artículos 90 y 91 de la reforma laboral.

Se trata del apartado de la normativa que dispone el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, el juez Enrique Lavié Pico sostuvo que las medidas cautelares no pueden anticipar el resultado final del juicio.

A su vez, expuso que la cúpula cegetista no pudo demostrar “peligro en la demora” ni daño inmediato.

Desde la CGT adelantaron que apelarán el fallo al argumentar que la reforma laboral “viola derechos de los trabajadores garantizados por la Constitución Nacional”.