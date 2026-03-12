Colegios privados piden aumentar las cuotas y alertan por la suba de tasas municipales

Colegios privados de la provincia de Buenos Aires reclamaron en las últimas horas autorización para actualizar las cuotas, al tiempo que arremetieron contra el elevado costo de las tasas municipales.

La Asociación de Institutos de Enseñanza Argentina (AIEPA) solicitó que el Gobierno bonaerense habilite a los establecimientos a formalizar un incremento de las cuotas para poder hacer frente a los aumentos salariales de los docentes.

El pedido surge luego del último acuerdo salarial entre la Provincia y los gremios docentes, que otorga un aumento del 9 % en tres tramos para los maestros.

Los colegios sostienen que requieren de la actualización de los aranceles para afrontar las subas salariales.

En la provincia de Buenos Aires, hay más de 4 mil colegios privados con subsidio estatal que reciben entre el 40 % y 80 % de financiamiento para salarios docentes.

Las cuotas se encuentran reguladas por el Estado provincial, por lo que no pueden aumentarlas libremente. Sin los aumentos solicitados, advirtieron que se les genera un “desbalance financiero”.

Por otra parte, AIEPBA alertó que en distintos municipios comenzaron a aplicar tasas con fuerte impacto en los colegios privados, equiparables a PyMEs o empresas.

Indicaron que en algunos distritos se duplicó la tasa de seguridad e higiene y que se agregaron contribuciones por cada empleado.

De acuerdo a los cálculos, una escuela mediana podría pagar entre $ 1,5 y $ 2 millones por mes en tasas municipales, es decir más de $ 20 millones al año.