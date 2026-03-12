“Fake news”: La respuesta de Adorni tras la polémica por el viaje de su esposa a EE UU

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a referirse a la polémica por la inclusión de su esposa Betina Angeletti en la comitiva oficial que viajó a Nueva York en el avión presidencial.

En conferencia de prensa Estados Unidos, Adorni se defendió de las críticas al hablar de publicaciones falsas en redes sociales, especialmente después de que se viralizara una supuesta imagen junto a su pareja en una tienda de compras.

“Fake nwes, imágenes trucadas con inteligencia artificial”, retrucó el ministro coordinador.

Y redobló la apuesta: “No nos van a correr, estamos absolutamente enfocados en el país que queremos”.

En medio del escándalo por la inclusión de su esposa en el viaje, también trascendió que Adorni habría viajado semanas atrás a Punta del Este en un avión junto a su familia, algo que el presidente Javier Milei había prohibido en el inicio de su gestión.

Consultado al respecto sobre la presunta utilización de fondos públicos, Adorni contestó: “Fui a Punta del Este pero de mi vida privada no hablo”.