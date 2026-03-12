Fuerte advertencia de Melconian: entre la “estanflación” y la “fantasía de la dolarización”

Durante su presentación en el Foro Económico de Expoagro 2026, el economista Carlos Melconian analizó las políticas económicas vigentes y llamó a morigerar la “premisa rupturista y ortodoxa” de Javier Milei.

El extitular del Banco Nación se enfocó en la actual gestión, y advirtió que, en lo que considera que es un escenario de estanflación, “el desafío central del presidente Javier Milei es quebrar con eso”.

“Si lo logra, va a ser reelecto. Ese un activo del presidente porque no tiene rivales enfrente. Y si no la quiebra, es un problema para la Argentina, un verdadero pasivo para el país”, aseguró el asesor.

Durante su intervención, el economista explicó que el actual es un contexto que combina recesión con inflación, y advirtió por las dificultades que eso plantea para la recuperación del empleo y de los sueldos. Sin embargo, en perspectiva, la proyección es alentadora: “Estamos mejor”.

Acto seguido, observó que el Gobierno “descuida la actividad económica”, lo que convierte este proceso en un “camino largo y costoso”, que, “frente a la escasez de resultados”, influye en los niveles de tolerancia social y política.

De todos modos, sostuvo que el programa económico evidencia señales objetivas alentadoras para Casa Rosada. “Creo que no va a tener una crisis, pero el desarrollo será gris”, opinó, y sugirió dejar de lado “la fantasía de la dolarización”, porque considera que lo que se necesita es “plata en la calle, plata en los bancos y crédito en pesos a tasas razonables”.

En un repaso de los números oficiales, el consultor resaltó que hace 18 meses la inflación se ubica en torno al 2,5%, situación que demanda al gobierno decidir si “continúa encaprichado hablando de un índice de cero punto algo, o equilibra inflación con actividad”. Asimismo, añadió que “Argentina puede convivir con dos dígitos de inflación durante un tiempo porque es parte del proceso de ordenamiento”.

La baja de retenciones, en duda

Con relación a las retenciones que percibe el sector agroexportador, y cuya eliminación constituye una de las históricas demandas del campo en su totalidad, Melconian señaló que “el Gobierno ha buscado cómo las puede bajar, pero será un proceso lento”. En ese sentido, destacó que la exportación es un motor clave de la economía local, pero que hoy evoluciona lentamente en términos de producto bruto interno (PBI).

Además, el economista aseguró que, en caso de que se decida una nueva rebaja a ese tributo, debería acompañarse con otras medidas que, por ejemplo, atraigan inversiones, fortalezcan un proceso de monetización de la economía y promuevan la recuperación de los salarios. Una cierta apertura del modelo que, en la visión de Melconian, “hace ruido con la ortodoxia del Presidente”.