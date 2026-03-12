El tren Mitre vuelve a Retiro

El restablecimiento del servicio del tren Mitre hasta Retiro se produce tras las pruebas de rigor, que se ejecutaron en menos tiempo de lo previsto y arrojaron resultados satisfactorios, permitiendo garantizar las condiciones óptimas de circulación.

Los ensayos se realizaron con formaciones sin pasajeros, corroborando el correcto funcionamiento del nuevo sistema.

La renovación del señalamiento en el ingreso a Retiro fue ejecutada por Trenes Argentinos Infraestructura y forma parte del plan de acción de la Emergencia Ferroviaria. Se trata de una obra fundamental y urgente destinada a mejorar las condiciones de seguridad operacional.

La actualización del sistema de señalamiento permitirá mejorar los estándares de frecuencia y velocidad en todos los ramales.

La obra contempló el reemplazo de 120 kilómetros de cables, se instalaron nuevas señales y semáforos y se concretó el traspaso del antiguo sistema -que contaba con más de 100 años de antigüedad- al nuevo equipamiento.

Para llevar adelante esta actualización, fue necesario desconectar la estructura existente y vincularla con el nuevo señalamiento, período en el que no fue posible que circulen trenes.

Cabe recordar que durante el período en que estuvo el servicio afectado, desde el pasado 10 de enero, se renovaron, además de la señalización, 7,7 kilómetros de vías del ramal Tigre. Gracias a ello, la actualización de la traza ferroviaria, entre Empalme Maldonado y Tigre acumula 29 kilómetros nuevos de vías, 13 cuadros de estación adecuados, 16 pasos a nivel y 12 puentes renovados.

La renovación de vías en el ramal Tigre continuará ejecutándose por la noche para afectar lo menos posible el servicio. Se prevé que, con su avance el tiempo de viaje entre Retiro y Tigre se reducirá en aproximadamente 10 minutos para mitad de año; mientras que, para fines de 2026, el recorrido podría restar otros 7 minutos.