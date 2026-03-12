Joven detenido con marihuana fraccionada a pasos de la Gobernación bonaerense

Un joven de 21 años fue aprehendido en las últimas horas en pleno centro de La Plata, acusado de presunta comercialización de estupefacientes, tras un procedimiento realizado por personal policial durante una recorrida preventiva.

El operativo se llevó a cabo en la zona de calle 6 y 54, donde efectivos del Comando de Patrullas tomaron conocimiento, a partir de un aviso de personal municipal, de la presencia de un sujeto que se encontraba en la plaza realizando maniobras compatibles con la venta de droga.

Con las características aportadas, los uniformados se dirigieron al lugar y lograron localizar al sospechoso. Tras identificarlo, establecieron que se trataba de Julián Emmanuel Honrado, de 21 años, domiciliado en la zona de 518 y 3 bis de la capital bonaerense.

Durante la requisa de urgencia realizada en el lugar, los policías encontraron entre sus pertenencias seis envoltorios de nylon color negro que contenían una sustancia vegetal similar a marihuana, además de un teléfono celular marca iPhone, que también fue secuestrado para la investigación.

Posteriormente, ya en sede policial, se llevó a cabo el test de orientación sobre la sustancia incautada, el cual arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de 20 gramos.

Ante esta situación, el joven fue aprehendido en el marco de una causa caratulada “Infracción a la Ley 23.737 con fines de comercialización”.

En la investigación intervienen la UFI N°18 y el Juzgado de Garantías Nº 1, desde donde se dispuso que el detenido sea trasladado este jueves a primera audiencia junto con las actuaciones correspondientes.

Por otra parte, fuentes policiales indicaron que la investigación continúa, ya que se procura reunir nuevos elementos de prueba que permitan solicitar una orden de registro domiciliario para avanzar en la pesquisa.