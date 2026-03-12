“La intrigante”, la reina del Plata que no fue

Desde el 1 de abril, los miércoles a las 21 horas se presentará en Nün Teatro Bar de Villa Crespo la obra La intrigante (la casi reina argentina), de Juan Ignacio Fernández.

La pieza cuenta con las actuaciones de Ariel Mele y Bárbara Massó; música original en vivo de Gali Dundun; dirección de Jimena del Pozo Peñalva y producción general de María Carámbula.

La intrigante explora el deseo de poder en una mujer situada en el umbral de una época que se desmorona.

En el exilio tropical y en medio de la crisis de las monarquías europeas y las revoluciones americanas, Carlota Joaquina encarna la ambición, la lucidez y el delirio de quien se sabe legítima en un mundo que no admite su autoridad.

Mientras las revoluciones avanzan y el poder se redefine sin ella, la obra retrata el intento apasionado y contradictorio de una mujer por intervenir en el curso de la historia, en un tiempo que sospecha de toda ambición femenina y donde intriga, deseo y política se confunden hasta volverse inseparables. Carlota Joaquina: la reina del Plata que no fue.

Como quedó dicho, las presentaciones serán los miércoles en el tablado de Juan Ramírez de Velasco 419 y las entradas pueden adquirirse vía Alternativa Teatral.