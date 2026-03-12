Detuvieron por abuso sexual al “Chelo” del Grupo Green

Marcelo Torres Díaz, más conocido como ‘El Chelo’ , cantante del Grupo Green, fue detenido en la localidad matancera de La Tablada, acusado de abusar sexualmente de una mujer dentro de una camioneta.

Según se supo, la víctima es reconocida por tener un programa de streaming en las plataformas de YouTube y TikTok.

La detención de ‘El Chelo’ sucedió este jueves en su vivienda ubicada en la calle Caaguazú y Montes de Oca a instancias de una solicitud por parte de la fiscal Lorena Pecorelli, titular de la UFI N.º 21 de La Matanza, ante la denuncia radicada por Dulce Lilian, de 43 años, que expuso haber sido violada por el cantante.

En su relato, la mujer, que realiza transmisiones en vivo con contenido musical, relató que coordinó con el acusado un encuentro para hacer una nota para el programa.

Señaló asimismo que se subió a la camioneta Volkswagen Suran de Torres y se dirigieron a una estación de servicio ubicada sobre la avenida General Paz, sentido a Liniers.

🚔 Volvieron a detener por abuso sexual al “Chelo”, cantante del Grupo Green



👮🏽‍♂️ Marcelo Torres Díaz está acusado de violar a una mujer de 43 años dentro de una camioneta. En 2009 ya había sido condenado por abusar de una menor.



📌https://t.co/TTLbirqddg#LaMatanza #Chelo… pic.twitter.com/qEwXvTQauN — ANDigital (@ANDigitalOK) March 12, 2026

Allí permanecieron varias horas, hasta que Torres decidió llevarse hasta su casa. En medio del trayecto, el acusado le recriminó “que había sido engorroso llegar hasta su domicilio” y hasta “se puso nervioso”.

En ese momento fue cuando el cantante detuvo la marcha del rodado en el cruce de las calles Caaguazú y la Curva de Montes de Oca, y la obligó a que vaya al asiento trasero de la camioneta donde la abusó.

Luego de la denuncia, se convocó a los detectives del Gabinete de Abuso Sexual de la DDI de la Policía de la provincia de Buenos Aires, que solicitaron diversas medidas judiciales entre las que se destacaron análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, comunicaciones y obtención de testimonios de testigos del hecho, como así determinar el actual domicilio de residencia.

Con las diligencias solicitadas, se ordenó de forma urgente el allanamiento y detención del investigado. En el lugar se dispusieron pericias por parte de Policía Científica sobre el rodado utilizado en el ataque.

Se incautó, además del vehículo, dos celulares, un disco duro portable y cinco pendrives, en tanto que Torres fue traslado en carácter de detenido a la sede judicial y se espera que sea indagado en las próximas horas.

Resta mencionar que Torres había sido condenado en 2009 a cuatro años de cárcel por abusar de una menor.