Atención usuarios de colectivos: cambios en las líneas 128, 158, 32 y 75

La Secretaría de Transporte de la Nación informó la reestructuración de las líneas de El Puente S. A. T., en el marco del proceso de “actualización de parámetros operativos, con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio público”.

Esta iniciativa orma parte del proceso de mejora de la red, buscando “optimizar recorridos, reducir superposiciones, reforzar los tramos de mayor demanda y facilitar la combinación con otros medios de transporte, garantizando un servicio más eficiente y equilibrado para los usuarios”.

Las líneas 32 y 75 se fusionan en una única línea 32, que contará con tres recorridos entre Once y Remedios de Escalada. Además, se crea el nuevo Recorrido C que conecta Remedios de Escalada con la Estación Hospitales de la Línea H del subte, fomentando el trasbordo entre distintos modos de transporte.

Principales cambios:

El ex ramal A de la línea 75 deja su cabecera en Retiro, para pasar a operar de Once hacia el sur, fortaleciendo el tramo entre Once y Lanús, donde se encuentra el mayor flujo de pasajeros.

Se unifican las cabeceras de ambas líneas en Remedios de Escalada, para una mejor operatoria y regularidad de los servicios.

Se agrega un fraccionamiento (recorrido C) entre Remedios de Escalada y la estación “Hospitales” de la línea H de subte, a fines de facilitar la combinación intermodal y reforzar los servicios en el tramo con alta demanda en horas pico.

Se suprime el recorrido B de la línea 75.

La “nueva línea 32” operará de la siguiente manera:

Recorrido A Plaza de Miserere (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – Remedios de Escalada (Partido de Lanús – Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 6 y 8 minutos.

Recorrido B (por Rucci) Plaza de Miserere (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – Remedios de Escalada (Partido de Lanús – Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 11 y 16 minutos.

Recorrido C (por Rucci) Hospitales (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – Remedios de Escalada (Partido de Lanús – Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 9 y 12 minutos.

LÍNEA 128

Se incorpora un nuevo recorrido fraccionado (nuevo recorrido B), entre Pompeya y Plaza Italia, con el objetivo de incrementar los servicios en el tramo con mayor demanda de pasajeros en hora pico.

Los servicios de la línea 128 quedan conformados de la siguiente manera:

Recorrido A Plaza Italia (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – Valentín Alsina (Partido de Lanús – Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 6 y 9 minutos

Recorrido B Plaza Italia (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – Nueva Pompeya (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con frecuencias entre 5 y 7 minutos.

Ambos recorridos operarán el servicio troncal en horas pico, con una frecuencia conjunta de 3 minutos.

LÍNEA 158

Se prolonga el recorrido actual desde Pompeya hasta Parque Patricios, para alcanzar la estación de subte “Hospitales” de la línea H, promoviendo la combinación con otros modos de transporte.

La línea queda conformada de la siguiente manera:

Recorrido A Hospitales (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – Estación Lanús (Línea Roca – Partido de Lanús – Provincia de Buenos Aires), con frecuencia entre 4 y 5 minutos.