Los Fabulosos Cadillacs llegan a la Plaza de la Música

El 2025 quedará marcado como otro capítulo inolvidable en la carrera de Los Fabulosos Cadillacs. En el marco de su Tour 40° Aniversario, Los Fabulosos Cadillacs se presentaron en el mítico Estadio Ferro por partida doble, el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, coronando un 2025 que marcó un nuevo hito en su carrera.



Fueron dos noches cargadas de emoción, memoria y celebración, donde la banda volvió a demostrar por qué es una institución del rock latinoamericano.

Con una puesta poderosa y un repertorio que atravesó toda su discografía, el grupo sostuvo una conexión profunda y genuina con su público.

Después de cuatro décadas de carrera imparable, Los Fabulosos Cadillacs reafirmaron su vigencia y demostraron una vez más que su música sigue cautivando audiencias. Y ahora la banda llega a Córdoba para presentarse en La Plaza de la Música.

La cita es el viernes 24 de abril y las entradas ya están a la venta por Edén.

Con 40 años de historia y en constante movimiento, son toda una leyenda e institución del rock latinoamericano.

A lo largo de 38 años de una carrera que no se detiene, el grupo Los Fabulosos Cadillacs es una referencia ineludible en toda Latinoamérica. Fueron innovadores, exitosos, creativos y una influencia clave para infinidad de artistas. Pioneros y creadores de enorme originalidad.

Disco a disco, propulsados por su curiosidad, gambetearon cualquier casillero donde los querían clasificar. Pasaron del ska y el reggae al rock, el rap y la salsa, hasta convertir a todo ese caldo musical en nada menos que el llamado “rock latino”. Son la sumatoria de todos esos estilos, o incluso un total mayor a la suma de las partes.

Tal vez la descripción más exacta de Los Fabulosos Cadillacs sea justamente su renovación constante y su acto reflejo de esquivar las etiquetas. En un país donde muy pocas bandas tienen una trayectoria tan larga, ellos han tenido continuidad a pesar de algunos cambios de integrantes, crisis internas y los vaivenes económicos del país, que llevaron a muchos conjuntos a un callejón sin salida.

Tuvieron un parate de siete largos años, pero desde el 2008 retomaron la actividad, también con recesos ocasionales, sin prisa pero sin pausa. Su estado actual es una madurez que les permite estar en paz con su pasado, del cual no reniegan y que celebran en cada show.

En 2023, de hecho, se cumplieron 30 años de su mayor hit, el poderoso "Matador" que los convirtió en número uno en todo el continente, y cuyo aniversario piensan celebrar con alegría y orgullo.

Hoy, los Cadillacs se mueven con total libertad en un medio acostumbrado a las presiones y competitividad. Tienen la tranquilidad necesaria para manejar los tiempos de sus proyectos solistas, y confirman con cada paso que tienen una importante base de seguidores de varias generaciones en diferentes países.

Para algunos, son un clásico. Para otros, una leyenda. Así, con la popularidad y poder de convocatoria intactos, siguen adelante, escribiendo nuevas páginas de su fabulosa historia.

