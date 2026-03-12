Diseño sustentable y tecnología de punta para las nuevas aulas-taller de la UNaB

Comienzan nuevas obras en el campus de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), concretamente la construcción del nuevo edificio destinado a aulas-taller de Mecatrónica y Administración.

Llevado adelante gracias al trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Almirante Brown, el proyecto, ubicado en el histórico predio de 13 hectáreas de la Quinta Rocca de Burzaco, busca dotar a la institución de infraestructura propia de vanguardia, para reducir la dependencia de espacios alquilados y beneficiar de manera directa a los casi 6 mil miembros de su comunidad educativa.

Hoy recibimos en Almirante Brown al ministro y junto a recorrimos el inicio de las obras del nuevo edificio de aulas y laboratorios para nuestra que se concreta merced al Programa de Infraestructura Universitaria de



— Mariano Cascallares March 11, 2026

La construcción de este nuevo aulario se enmarca dentro del Programa de Infraestructura Universitaria, una iniciativa del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense que busca compensar el desfinanciamiento y la paralización de obras ejecutadas por el Gobierno nacional.

El nuevo edificio contará con una superficie cubierta de más de mil metros cuadrados distribuidos en dos niveles, diseñados bajo una premisa de respeto por el entorno natural de la histórica quinta.

Su implantación genera un patio interno de 30 metros de separación con el edificio ya inaugurado, respetando la arboleda preexistente, incluyendo un roble central que será el corazón del espacio exterior.

Gracias a la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Programa de Infraestructura Universitaria, pudimos reactivar los trabajos y seguir defendiendo una universidad pública, gratuita y de calidad. — Juan Jose Fabiani March 12, 2026

Los espacios clave del nuevo edificio incluyen en la planta baja un aula-taller de 96 m², un sector colaborativo de 71 m², cuatro oficinas administrativas, sala de profesores y áreas técnicas y de sistemas. Se prevé, además, el espacio para una futura cafetería.

Por su parte, el primer piso contará con dos aulas-taller de 74 m² cada una, para mecatrónica e informática, además de una sala de impresión y depósitos.

Además, el edificio contará con sanitarios accesibles en ambas plantas y circulación vertical garantizada mediante ascensor y escaleras.

Con esta iniciativa, la UNaB, la Provincia y el Municipio reafirman su “compromiso de defender la universidad pública, gratuita y de calidad, asegurando que el futuro de miles de jóvenes siga en construcción”.