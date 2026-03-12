“Stomp”: vuelve al país la leyenda mundial de la percusión en vivo

Stomp, la leyenda mundial de la percusión en vivo, regresa a la Argentina con una temporada limitada en el Teatro Ópera de Buenos Aires, del 2 al 13 de septiembre de 2026.

Tras triunfar durante décadas en Broadway y en el West End londinense, y recorrer más de 50 países, el espectáculo vuelve a Buenos Aires con toda la fuerza rítmica y la energía escénica que lo han convertido en un fenómeno global.

Creado por Luke Cresswell y Steve McNicholas, Stomp ha revolucionado la forma de entender la percusión en directo: ocho intérpretes en escena construyen, a partir de objetos cotidianos —tachos de basura, escobas, bidones, cajas, mecheros, palmas y pasos—, un lenguaje propio donde el ritmo, el humor físico y la teatralidad se combinan en un show arrollador, sin una sola palabra y con una comunicación directa y visceral con el público.



Durante más de tres décadas, esta agrupación ha cosechado premios internacionales, críticas entusiastas y un lugar indiscutible en la historia del entretenimiento en vivo. Su propuesta trasciende estilos y generaciones: es un espectáculo pensado para sorprender tanto a quienes aman la música y las artes escénicas como a quienes buscan una experiencia distinta, vibrante y accesible para toda la familia.



En esta nueva visita a Buenos Aires, la compañía presentará una selección de sus números más emblemáticos, junto con momentos renovados, en una puesta en escena que combina precisión coreográfica, imaginación sonora y un sentido del humor tan inteligente como directo. El resultado es una celebración del ritmo como lenguaje universal: sin traducción, sin barreras idiomáticas y con una energía contagiosa que convierte al público en parte activa del show.

Stomp es, ante todo, una experiencia en vivo: el impacto del sonido, la presencia física de los intérpretes, el juego de luces y la construcción progresiva de paisajes rítmicos convierten cada función en un evento único. No se trata solo de percusión; es teatro físico, danza, comedia visual y concierto de altísima intensidad, todo en un mismo espectáculo.



Como quedó dicho, las funciones en el Teatro Ópera se realizarán del 2 al 13 de septiembre de 2026, en una temporada limitada. Las entradas están disponibles a través Ticketek y en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 860.



Esta esperada vuelta marca el reencuentro de Stomp con el público argentino tras una ausencia de 16 años, siendo su última presentación en el país en noviembre de 2010.

La expectativa es máxima, considerando que el show viene de sellar una era dorada en Nueva York, donde permaneció en cartel de forma ininterrumpida durante casi 29 años en el Orpheum Theatre del Off-Broadway. Con más de 11 mil funciones realizadas en la Gran Manzana antes de su histórico cierre en 2023, la compañía desembarca en Buenos Aires respaldada por un legado de vigencia y éxito que muy pocos espectáculos en la historia del entretenimiento han logrado alcanzar.

