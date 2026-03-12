“Ánimo”: Milei publicó un mensaje en redes sociales para bancar a Adorni

El presidente Javier Milei defendió públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio del escándalo por el viaje de su esposa a Estados Unidos y la revelación de un reciente viaje a Punta del Este que habría sido costeado con fondos públicos.

“Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido”, expresó Milei en X.

Y continuó: “Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan), entonces ensucian”.

ÁNIMO @madorni ...!!!

LLA!

VLLC! — Javier Milei (@JMilei) March 12, 2026

“Ánimo, Manuel Adorni”, fue la frase final de la publicación del mandatario en clara señal de respaldo al jefe de Gabinete.

La estrategia del Gobierno fue salir en masa a bancar públicamente al ministro coordinador, pese a que la polémica se incrementó en las últimas horas.

De hecho, la plana mayor de los ministros denunció una “operación del kirchnnerismo” y un “intento de desestabilización”.