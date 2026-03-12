La Plata: Alak encabezó el homenaje a Raúl Alfonsín a 99 años de su nacimiento

En un acto institucional realizado en Plaza Moreno, la ciudad de La Plata rindió homenaje al Dr. Raúl Ricardo Alfonsín al cumplirse el 99° aniversario de su nacimiento.

La actividad fue organizada conjuntamente por la Municipalidad de La Plata y la Junta Central de la Unión Cívica Radical de La Plata, y se desarrolló frente al monumento que recuerda al expresidente en el corazón de la ciudad. La misma estuvo encabezada por el intendente Julio Alak y el presidente de la UCR La Plata, Pablo Nicoletti.

El encuentro se llevó adelante en un contexto especialmente significativo para la memoria democrática del país, a pocos días de cumplirse 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Al respecto, Alak destacó: "Recordar a Alfonsín es recordar a uno de los grandes luchadores por la recuperación de la democracia, por la vigencia plena del Estado de Derecho y los derechos humanos"; y agregó: "Alfonsín fue, ante todo, un líder democrático y un enorme militante; un hombre que entendió la política como una herramienta para transformar la realidad y construir una sociedad más justa".

"Hoy, frente a los desafíos que atraviesa nuestra sociedad, esa idea vuelve a adquirir una enorme vigencia. La Argentina necesita nuevamente la capacidad de construir consensos amplios, de superar divisiones estériles y de pensar el futuro con una mirada estratégica", continuó el jefe comunal.

En ese sentido, Alak enfatizó: "Recuperar ese espíritu de diálogo y de construcción común que Alfonsín imaginó sería, sin dudas, un paso indispensable para fortalecer nuestra democracia. Ese fue el horizonte que guío su lucha y su vida pública, y ese es el rumbo y el camino que la democracia argentina debe seguir recorriendo".

Por su parte, Nicoletti agradeció al intendente Alak "por este homenaje" y aseguró que "el radicalismo de La Plata no se va a olvidar de este gesto". Asimismo, sostuvo que "recordar a Raúl Alfonsín no es mirar el pasado con nostalgia, sino renovar un compromiso con la democracia, los derechos humanos y la convivencia política. A 50 años del golpe de Estado, su legado nos recuerda que la democracia se construye todos los días con coraje cívico y responsabilidad institucional".

A su vez, el referente radical e hijo del expresidente de la Nación, Ricardo Alfonsín, expresó: "Homenajes como estos, en estas ocasiones tan próximas al 50 aniversario del Golpe Militar, tienen que ver con el hecho de que haya sido Raúl Alfonsín el que tuvo la responsabilidad de conducir aquella transición cuyo principal objeto era terminar definitivamente con las dictaduras en el país y consolidar la democracia"; y cerró: "Este reconocimiento es, en última instancia, un reconocimiento al pueblo argentino. Hubiera sido imposible si no se comprometía la mayoría de la sociedad y todas las fuerzas políticas detrás de la recuperación de la democracia".

El acto comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por el violinista Nicolás Favero. Posteriormente se realizó una ofrenda floral al pie del monumento y, tras ese momento, se distribuyeron banderas argentinas entre los asistentes, que acompañaron el homenaje y reforzaron el clima de celebración democrática en torno a la figura del expresidente.

Durante la ceremonia se destacó el papel de Alfonsín como arquitecto del retorno democrático en 1983, impulsor del Juicio a las Juntas y referente ético de la vida pública argentina, cuya figura permanece asociada a la defensa de los derechos humanos, el pluralismo político y el Estado de derecho.

La ceremonia contó con la palabra de distintos referentes que representaron diversas dimensiones del legado alfonsinista. Ricardo Alfonsín habló en representación de la familia Alfonsín; Federico Storani lo hizo en nombre del gobierno de Raúl Alfonsín; y Pablo Nicoletti, presidente de la UCR de La Plata, en representación del radicalismo.

Las intervenciones coincidieron en destacar la vigencia del legado del expresidente, especialmente en un momento histórico en el que la Argentina recuerda los 50 años del golpe militar de 1976 y reafirma el valor de la democracia, el respeto institucional y la convivencia política.

El homenaje contó con una nutrida concurrencia y la presencia de legisladores, intendentes, autoridades municipales, autoridades partidarias y representantes de diversas instituciones civiles, académicas y de entidades del comercio y las pymes de la ciudad, que acompañaron este reconocimiento a una de las figuras centrales de la recuperación democrática argentina.

De esta manera, la ciudad de La Plata volvió a rendir tributo a quien condujo el regreso de la democracia y dejó una marca indeleble en la historia institucional del país.