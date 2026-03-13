Santilli aseguró que Milei “vino a sacar las trabas burocráticas”

El ministro del Interior, Diego Santilli, participó este jueves en Expoagro de la charla “Reformas para liberar el potencial productivo de la Argentina”, marco en el que destacó que “Argentina tiene un Presidente que vino a fijar nuevas prioridades y a sacar las trabas burocráticas para que el país sea más competitivo”.

Durante la disertación -junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta-, el titular de la cartera política afirmó que “se pasó de un gobierno con retenciones récord, intervenciones de mercados y reglas de juego que cambiaban permanentemente” a uno que “eliminó 20 impuestos, redujo retenciones a distintos granos y la completa eliminación para las economías regionales”.

Santilli señaló además el impacto del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, aprobado con la modernización laboral, el cual busca promover nuevas inversiones productivas en el campo.

“Con esta herramienta estamos impulsando más maquinaria, más tecnología y más infraestructura, con beneficios fiscales y devolución anticipada de IVA para quienes invierten y producen”, afirmó.

Asimismo, el ministro puso en valor los acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea, que permitirán acceder a mercados de más de 330 y 450 millones de consumidores, respectivamente, pues “esto significa más exportaciones, más inversión y más producción para el campo argentino”.