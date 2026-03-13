Comitiva radical recorrió Expoagro: “La verdadera industria estratégica”

En una nueva recorrida, legisladores e intendentes radicales visitaron la Expoagro, uno de los eventos más importantes del sector campo en el país.

La comitiva fue recibida por el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia y su hermano Manuel, quienes oficiaron de anfitriones del encuentro en el predio ferial y autódromo local.

Los dirigentes radicales destacaron la organización y la importancia que tiene la exposición para mostrar la fuerza del entramado productivo argentino, además de la posibilidad que tienen los municipios de ser partícipes fundamentales en estos eventos.

Durante la jornada también mantuvieron una reunión con autoridades del Banco de la Provincia de Buenos Aires, donde se dialogó sobre herramientas financieras para acompañar al sector agroindustrial, fomentar la inversión y potenciar el desarrollo productivo en todo el territorio bonaerense.

La delegación estuvo integrada por los diputados provinciales de la UCR, Alejandra Lordén, Valentín Miranda, Priscila Minnaard; la senadora Natalia Quintana, además del diputado nacional Pablo Juliano, y los senadores Marcelo ‘Chuby’ Leguizamón y Emilia Subiza (Hechos), e intendentes radicales como Lisandro Hourcade (Magdalena), Román Bouvier (Rojas) y Franco Flexas (General Viamonte), quienes junto al presidente de la UCR, Miguel Fernández, participaron de la recorrida.

Desde el radicalismo remarcaron que el campo representa mucho más que la producción primaria, “se trata de una verdadera industria estratégica que articula múltiples sectores de la economía. La agroindustria integra la producción agrícola y ganadera con la industria del conocimiento, la innovación tecnológica, la industria metalmecánica y una extensa red de servicios que generan empleo directo e indirecto en todo el país”.

“Fortalecer el vínculo con el sector productivo es fundamental para pensar una Argentina que crezca, genere empleo y promueva el desarrollo federal”, concluyeron.