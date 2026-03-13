Jornada histórica: comenzaron las clases en la primera secundaria de Ignacio Correas

El intendente de La Plata, Julio Alak, acompañó este jueves el inicio del ciclo lectivo 2026 en la Escuela Secundaria Nº 97 de Ignacio Correas, en el marco de una jornada histórica para la localidad, ya que se trata de la primera institución de este nivel en la zona, creada recientemente por resolución.

“Iniciamos el ciclo lectivo 2026 de la capital de la provincia de Buenos Aires en Ignacio Correas. Es un día de felicidad porque representa un sueño que rondaba en esta localidad que se va concretando gracias al esfuerzo y al trabajo”, pronunció Alak al referirse al nuevo nivel educativo.

En esta primera etapa, la institución comenzó a funcionar con una matrícula inicial de 15 alumnos y alumnas. De manera excepcional, las clases se desarrollarán en el edificio de la Escuela de Educación Primaria N° 108 hasta que finalicen las obras del edificio propio, ubicado en 30 y 695, actualmente en una etapa avanzada.

Cabe recordar que el proyecto de construcción de la escuela fue reactivado por la actual gestión municipal y financiado por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense con el objetivo de ampliar la oferta educativa y dar respuesta al crecimiento de la matrícula en la región.

Acompañaron al intendente Alak la subsecretaria de Educación de la Dirección General de Cultura y Educación, Claudia Bracchi; la secretaria de Educación de la Municipalidad, Paula Lambertini; la subsecretaria de Educación e Innovación local, Yamila Olariaga; e integrantes de la comunidad educativa.