Choque de planetas musicales: “El reloj me miente”

Dos universos fuertes de la escena argentina se cruzan en “El Reloj me Miente”, el nuevo single de Los Caligaris junto a Silvestre y La Naranja en una colaboración tan inesperada como natural.

Con una sonoridad que combina la identidad festiva y popular de Los Caligaris con el pulso indie-pop característico de Silvestre y La Naranja, esta canción construye un relato donde el tiempo deja de ser una certeza y se transforma en una excusa para avanzar, compartir y dejarse llevar.

El cruce potencia a ambas bandas sin perder la esencia de cada una, logrando un equilibrio fresco y actual.

El videoclip acompaña ese espíritu: una narrativa de ruta que funciona como metáfora del proceso creativo compartido, del trayecto recorrido y de lo que sucede cuando dos trayectorias consolidadas deciden encontrarse en movimientos.

Este lanzamiento forma parte del próximo disco de Los Caligaris , actualmente en proceso, y se suma a una serie de estrenos recientes que marcan una etapa de renovación artística para la banda cordobesa. En los últimos meses, el grupo viene presentando canciones que amplían su universo sonoro y consolidan su búsqueda de nuevos cruces.

Con “El reloj me miente”, Los Caligaris arrancan el 2026 con toda la potencia, reafirmando un gran momento creativo y apoyados en el impacto positivo de sus lanzamientos más recientes, que fueron ampliamente recibidos por el público y acompañados por una fuerte respuesta en plataformas y en vivo.