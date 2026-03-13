Pichetto alertó por la “fuerte derrota salarial” argentina

El diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, hizo foco en la “fuerte derrota salarial de los trabajadores del sector público”.

Fuerte derrota salarial de los trabajadores del sector público.



Mes a mes, los aumentos quedan por debajo de la inflación. El resultado es un salario castigado y trabajadores que se endeudan para llegar a fin de mes.



No es paritaria, es ajuste: cinco puntos por debajo de la… pic.twitter.com/hou31Sg3Bs — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) March 12, 2026

“Mes a mes, los aumentos quedan por debajo de la inflación. El resultado es un salario castigado y trabajadores que se endeudan para llegar a fin de mes”, puntualizó el legislador, al presentar en redes sociales un gráfico que da cuenta de la situación.

Así las cosas, planteó que “no es paritaria, es ajuste: cinco puntos por debajo de la inflación, sin contar el deterioro acumulado de los últimos 24 meses”.

En Expoagro, junto a Guillermo Michel (@MichelGuilleOK), el intendente de San Nicolás Santiago Passaglia (@passaglia_santi), legisladores y senadores bonaerenses; analizamos los desafíos y oportunidades del sector agroindustrial para el desarrollo productivo del país. pic.twitter.com/3sDSXmzwWN — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) March 12, 2026

Por otra parte, junto a sus pares Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel recorrió la nueva planta de Sidersa en San Nicolás, previo a la visita a Expoagro.

“Estar acá significa un hecho de fuerte simbología: respaldar la industria nacional. Acompañar el esfuerzo de empresarios argentinos fuertemente comprometidos con el país, con todo lo que significa el empleo argentino”, ponderó Pichetto.

Junto a los diputados Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) y Guillermo Michel (@MichelGuilleOK), recorrimos la nueva planta de SIDERSA S.A. (@Sidersa).

​Estar acá significa un hecho de fuerte simbología: respaldar la industria nacional. Acompañar el esfuerzo de empresarios… pic.twitter.com/v110VXBive — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) March 12, 2026

Y sentenció: “​Vamos a estar en contacto y también vamos a trabajar desde el Congreso para defender la industria y el empleo argentino”.