viernes 13 de marzo de 2026 - Edición Nº4374

Política | 13 mar 2026

Crisis

Pichetto alertó por la “fuerte derrota salarial” argentina

“Mes a mes, los aumentos quedan por debajo de la inflación. El resultado es un salario castigado y trabajadores que se endeudan para llegar a fin de mes”, planteó el diputado nacional de Encuentro Federal.

Destrucción del poder adquisitivo.
TAGS: INDUSTRIA, MIGUEL ANGEL PICHETTO, SALARIOS

El diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, hizo foco en la “fuerte derrota salarial de los trabajadores del sector público”.

Mes a mes, los aumentos quedan por debajo de la inflación. El resultado es un salario castigado y trabajadores que se endeudan para llegar a fin de mes”, puntualizó el legislador, al presentar en redes sociales un gráfico que da cuenta de la situación.

Así las cosas, planteó que “no es paritaria, es ajuste: cinco puntos por debajo de la inflación, sin contar el deterioro acumulado de los últimos 24 meses”.

Por otra parte, junto a sus pares Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel recorrió la nueva planta de Sidersa en San Nicolás, previo a la visita a Expoagro.

“Estar acá significa un hecho de fuerte simbología: respaldar la industria nacional. Acompañar el esfuerzo de empresarios argentinos fuertemente comprometidos con el país, con todo lo que significa el empleo argentino”, ponderó Pichetto.

Y sentenció: “​Vamos a estar en contacto y también vamos a trabajar desde el Congreso para defender la industria y el empleo argentino”.

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