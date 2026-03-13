De cara a la campaña gruesa, el Ministerio de Seguridad lanzó “Cosecha Segura 2026”

Funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación presentaron este jueves en la megamuestra una nueva edición de “Cosecha Segura”, el programa federal destinado a combatir la inseguridad rural y proteger la cadena productiva.

A través de la cooperación de los actores involucrados, y el trabajo conjunto entre la policía federal, provincias, municipios, puertos y el sector privado, se busca reforzar la prevención contra el contrabando de cereales, y articular mejoras de infraestructura y de tránsito en las cercanías a las zonas de embarque.

“Cosecha Segura” forma parte de una estrategia más amplia, “Seguridad Productiva”, destinada a proteger los sectores estratégicos del desarrollo argentino. “Porque cuando el delito entra en el circuito productivo, pierde toda la economía: pierde el productor, pierde el transportista, pierde el exportador y pierde la Argentina”, expresaron desde el Ministerio de Seguridad.

De esta manera, las fuerzas de seguridad que forman parte del programa trabajan en una coordinación con las provincias para neutralizar toda la cadena delictiva: desde el acopio ilegal, el transporte clandestino, la distribución y el financiamiento de esas estructuras.

De acuerdo a los registros de la cartera que dirige Alejandra Monteoliva, desde que se implementa “Cosecha Segura” se han constatado menos pérdidas para los productores, menores costos logísticos y más previsibilidad para toda la cadena exportadora.

Otros proyectos

Además de la iniciativa presentada en Expoagro 2026, el Ministerio de Seguridad Nacional trabaja con las carteras provinciales y las entidades del agro para identificar los problemas de cada región y actuar de manera preventiva. En ese sentido, ya se avanza en acciones concretas, como el refuerzo de controles contra el abigeato, el fortalecimiento del Plan Paraná y el aumento de patrullajes en ríos e islas.

“El compromiso del Ministerio de Seguridad Nacional es proteger la vida, la propiedad privada y el trabajo en todo el interior productivo, porque cuando hay orden en las rutas, en los puertos y en las zonas rurales, la Argentina produce, exporta y crece”, concluyeron.