Desbaratan búnker de preparación y venta de cocaína en City Bell

Un operativo policial realizado en la localidad platense de City Bell terminó con cinco personas aprehendidas y el secuestro de cocaína, una balanza de precisión, teléfonos celulares y dos motocicletas que presuntamente eran utilizadas para la distribución de droga bajo la modalidad de delivery. El procedimiento fue llevado adelante este jueves por personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Décima de La Plata.

El hecho se registró en la zona de calle 455 y 28 bis, cuando efectivos policiales fueron alertados sobre un posible robo en proceso en una vivienda del lugar. Al arribar al sitio, los agentes observaron dos motocicletas estacionadas frente a una casa en estado de abandono, cada una con un hombre a bordo.

Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los uniformados, ambos sujetos intentaron darse a la fuga, aunque fueron rápidamente reducidos por el personal interviniente. En ese momento se presentó en el lugar un vecino, Ángel Daniel Albornoz, de 41 años, quien señaló la vivienda abandonada y manifestó que había visto ingresar allí a varias personas que habían llegado junto a los dos hombres interceptados.

Ante esta situación, y con apoyo de efectivos del Comando de Patrullas, los policías ingresaron al inmueble señalado. Dentro de la propiedad lograron la aprehensión de otras tres personas —dos hombres y una mujer— que, de acuerdo con la información oficial, se encontraban manipulando envoltorios de nylon y una balanza de precisión.

Durante el procedimiento se incautaron once envoltorios de nylon de distintos tamaños que contenían una sustancia pulverulenta de color blanco. Posteriormente, ya en la dependencia policial, se realizó el test de orientación y el pesaje correspondiente, determinándose que se trataba de clorhidrato de cocaína con un peso total de 86 gramos.

Además de la droga, los efectivos secuestraron una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares y sustancia de estiramiento utilizada habitualmente para fraccionar estupefacientes. También fueron incautadas dos motocicletas, una Yamaha FZ de 160 cc y una Gilera Smash, que presuntamente eran utilizadas para la distribución de la sustancia.

Los investigadores sospechan que el grupo utilizaba la vivienda abandonada para preparar y fraccionar la droga, que luego era comercializada mediante entregas a domicilio utilizando los motovehículos.

Los aprehendidos fueron identificados como Marisel Ruiz (24), Tomás Paoli (26), Tomás Maximiliano Reyes (24), Sergio Ramón Arce (45) y Matías Nicolás Madrional (41).

La causa fue caratulada como “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, con intervención de la UFI y J N° 18 de La Plata, a cargo del fiscal Hugo Tesón, quien avaló lo actuado y dispuso la remisión de las actuaciones junto con los detenidos durante la jornada. En cuanto a las motocicletas, se labraron infracciones a la Ley Nacional de Tránsito por falta de documentación.